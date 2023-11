La Settimana del Black Friday Amazon è iniziata presto quest’anno, il 17 novembre 2023, e si è conclusa proprio ieri, 27 novembre 2023, con il Cyber Monday. Il colosso annuncia che si è trattato del più grande evento di shopping natalizio nella storia di Amazon, e che nei prossimi giorni, fino al 24 dicembre 2023, saranno rese disponibili tante nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, comprese quelle tech naturalmente.

Black Friday e Cyber Monday 2023 da record su Amazon, con lo sguardo verso le offerte di Natale

I clienti Amazon di tutto il mondo hanno acquistato centinaia di milioni di prodotti in offerta durante questa decina di giorni di promozioni, risparmiando più del 70% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei prossimi giorni il colosso dell’e-commerce continuerà a proporre offerte su migliaia di prodotti: chi non è ancora riuscito a completare gli acquisti natalizi (molti di noi, probabilmente), troverà probabilmente pane per i suoi denti fino alla Vigilia di Natale.

Siete curiosi di conoscere i prodotti più acquistati su Amazon.it nella Settimana del Black Friday appena trascorsa? Eccoli qui, alcuni sono tuttora in offerta:

Dal 21 al 26 novembre 2023, in via De Cristoforis 1 a Milano, Amazon ha allestito la Amazon Black Friday Fun House, ossia uno spazio pop-up dove i clienti hanno potuto scoprire le migliori offerte del Black Friday 2023 e avere diversi spunti per lo shopping di questa stagione. Sono stati più di 14.000 i visitatori che si sono goduti l’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ’90. Tra i numeri citati da Amazon:

300 bottiglie di Prosecco Master C27 Millesimato DOC formato Magnum di Casa Sant'Orsola

275 kg di panettone e pandoro di Pasticceria Fraccaro 1932 degustati presso l'area Made in Italy

280 hair styling presso il salone di bellezza firmato Fanola

26.000 preservativi di SKYN Original distribuiti dalla gift machine nell'area Gaming

8.000 banane di Peviani offerte nell'area Amazon Fresh

Avete approfittato anche voi delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday di Amazon di quest’anno? O magari avete preferito affidarvi ad altri rivenditori? Fatecelo sapere. Per continuare a restare al passo con le offerte natalizie di Amazon e degli altri negozi, potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp. Al link qui sotto potete invece consultare tutti gli attuali sconti disponibili su Amazon.

