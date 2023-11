Samsung è impegnata anche oggi con il rilascio di nuovi aggiornamenti software, anche se per il momento ancora niente One UI 6 (per ora resta “esclusiva” della serie Galaxy S23): coinvolti nel rollout Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Novità anche per Mobvoi TicWatch Pro 5, OnePlus 11 e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (per quanto concerne il canale beta), e c’è spazio persino per un aggiornamento a sorpresa per Google Pixel 4a, uno smartphone che ormai è fuori dal periodo di supporto. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A53 5G, che in queste ore sta ricevendo le patch di sicurezza di novembre 2023 a partire dagli Stati Uniti con il firmware A536USQS8CWJ8. Le novità non sono particolarmente intriganti: troviamo solamente le correzioni di sicurezza più recenti e qualche generico miglioramento di stabilità. Per qualcosa di più corposo dovremo attendere l’arrivo della One UI 6 con Android 14, attualmente in fase beta.

In base a quello che possiamo leggere nel consueto bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, le patch di novembre vanno a correggere in tutto 65 vulnerabilità, di cui 48 riguardanti Android e le restanti i dispositivi Samsung più nello specifico; 5 sono contrassegnate come di livello critico, quindi risultano importanti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4 e Z Fold4

Aggiornamenti simili in distribuzione per le gamme di pieghevoli più recenti: stanno arrivando novità per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 (AWJ7 a partire dagli Stati Uniti, sia per Z Flip5 sia per Z Fold5), Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 (DWJ1/DWJ4, a partire dagli Stati Uniti). I cambiamenti non sono molti e includono le patch di sicurezza di novembre 2023, che vanno a correggere in tutto 65 vulnerabilità (come descritto più su).

Non sembrano essere incluse ulteriori novità, se non qualche generico miglioramento di stabilità. Il programma beta della One UI 6 con Android 14 prosegue per tutti e quattro, ma per l’aggiornamento stabile potremmo dover attendere ancora qualche settimana.

Novità aggiornamento Google Pixel 4a

Cambiamo marchio perché a sorpresa è in distribuzione un nuovo aggiornamento per Google Pixel 4a. Lo smartphone ha visto concludersi il supporto da parte di Big G lo scorso agosto, ma sembra che ci sia spazio per un ulteriore update di sicurezza. Le patch restano ferme ad agosto 2023, ma il changelog parla di passi avanti in tal senso, pur senza addentrarsi nei particolari. Il download richiesto è di appena 5 MB, dunque non è necessariamente richiesta una rete Wi-Fi per procedere.

Come dovreste sapere, Google ha aggiornato ad Android 14 i suoi smartphone a partire da Pixel 4a 5G, mentre Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono usciti già con l’ultima release. La durata del supporto ha fatto passi da gigante proprio con questi ultimi: Google promette 7 anni di aggiornamenti (non solo di sicurezza).

Novità aggiornamenti beta OnePlus 11 e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Per OnePlus 11 è arrivato il momento di accogliere la OxygenOS Open Beta 4, che avvicina di un ulteriore passo alla versione stabile. L’aggiornamento è disponibile a partire dagli utenti indiani e statunitensi, ovviamente solo per quelli che hanno aderito al programma di test.

Il changelog cita le seguenti novità:

migliorate la stabilità del sistema e le prestazioni;

risolto un problema per cui il volto potrebbe non essere riconosciuto con la registrazione;

risolto un problema che influenzava l’animazione della transizione quando una determinata pagina veniva aperta in Impostazioni;

risolto un problema per cui alcuni elementi dello schermo non venivano visualizzati in modo completo dopo aver modificato il metodo di navigazione del sistema;

risolto un problema per cui lo schermo poteva diventare nero con il passaggio alla fotocamera anteriore;

risolto un problema per cui l’album privato poteva non essere visualizzato nella parte inferiore della pagina Album.

Tra i problemi noti abbiamo cambiamenti di colori e reattività lenta delle icone nel centro di controllo dopo essere passati alla modalità scura, problemi di stuttering con la fotocamera, problemi con la registrazione dei video con la fotocamera posteriore e alcune criticità nella visualizzazione delle notifiche della schermata di blocco, che mostrano sfocature dopo lo sblocco tramite impronta.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G accoglie la OxygenOS Open Beta 1 a partire dall’India. Le novità citate dal changelog sono le seguenti:

miglioramenti per la gestione delle autorizzazioni relative a foto e video per un accesso più sicuro da parte delle applicazioni;

migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole;

aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema.

Tra i problemi noti la casa cinese cita l’interruzione del collegamento a Windows durante l’apertura del pannello di controllo, alcuni crash con la chiusura delle notifiche a fumetto dell’app Messaggi e alcune incertezze con System UI che blocca i popup e può mostrare una schermata nera.

Novità aggiornamento Mobvoi TicWatch Pro 5

Chiudiamo con Mobvoi TicWatch Pro 5, che sta ricevendo in queste ore in Europa l’aggiornamento RMDB.231019.002 con patch di sicurezza di ottobre 2023. Le novità comprendono opzioni per personalizzare la vibrazione con le notifiche e cambiamenti per quanto riguarda la sincronizzazione della modalità non disturbare (con l’arrivo della funzione di sospensione programmata). Sono stati integrati anche ottimizzazioni per la connettività a Internet quando lo smartwatch è accoppiato via Bluetooth, la riduzione di un problema di frequenze cardiache anomale a riposo e durante gli esercizi, miglioramenti nel conteggio dei passi, miglioramenti nella precisione della bussola, miglioramenti generici della stabilità del sistema e alcuni bugfix non specificati.

Come aggiornare Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip5, Z Fold5, Z Flip4, Z Fold4, Google Pixel 4a, OnePlus 11, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e TicWatch Pro 5

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su Google Pixel 4a potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Cerca aggiornamenti“. Per quanto riguarda OnePlus 11 e OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, per ricevere le Open Beta via OTA dovete aderire al corrispondente programma beta passando dalle impostazioni di sistema. Su TicWatch Pro 5 dovete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema“.

