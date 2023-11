HONOR sta attraversando un periodo tanto intenso quanto positivo come testimoniato dal lancio di HONOR 90 nel mese di settembre e dai dati emersi del Q3 2023 in cui il brand si è attestato come leader del mercato smartphone in Cina nel periodo di riferimento superando la concorrenza di colossi del calibro di Huawei, Xiaomi, OPPO e Apple; un dato estremamente incoraggiante a testimonianza della strategia vincente adottata dall’azienda finora.

Nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni che hanno coinvolto tanto il software quanto l’hardware del produttore ovvero la prossima famiglia di smartphone HONOR 100 e l’arrivo della MagicOS 8 la cui fase di test sembrerebbe imminente. Vediamo nel dettaglio queste novità.

Un leak svela le specifiche chiave della serie HONOR 100

Partiamo dalla serie HONOR 100, finita nel mirino del leaker cinese Smart Pikachu che su Weibo ha rivelato alcuni preziosi dettagli sulle specifiche tecniche più di rilievo degli smartphone della serie nonché il probabile mese di lancio.

Tramite un post sul famigerato social cinese l’informatore ha asserito che la famiglia HONOR 100 è ormai prossima al lancio, previsto entro la fine del mese di novembre.

Gli smartphone della serie dovrebbero essere tre e potrebbero vantare caratteristiche di ottimo livello come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, doppia fotocamera frontale, comparto fotografico di alto livello, un design moderno e sottile e l’implementazione della Smart Island, funzione indubbiamente mutuata dalla Dynamic Island lanciata da Apple a partire da iPhone 14 Pro.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un display con risoluzione 1,5K e protezione degli occhi grazie a un dimming ad alta frequenza e refresh rate elevato.

Stando a quanto affermato dal tipster, HONOR stessa dovrebbe svelare nei prossimi giorni la data ufficiale di lancio della famiglia HONOR 100.

MagicOS 8: la fase di test è imminente

Passiamo ora al software sviluppato dall’azienda ovvero quella MagicOS 8 il cui arrivo si avvicina sempre di più come testimoniato dallo stato di attività della beta della produttore.

L’azienda sarebbe anche in procinto di testare i Google Play Services in versione beta insieme alla MagicOS 8 e ha comunicato tramite un annuncio sul proprio community blog che la fase interna di testing dovrebbe partire alla fine del mese di novembre e dovrebbe peraltro includere proprio i Google Play Services.

Non è ancora chiaro quali dispositivi saranno idonei a ricevere la beta della MagicOS 8. In occasione della beta dei Google Play Services in Cina l’azienda aveva selezionato l’HONOR Magic 5 e HONOR Vs2 ma ci auspichiamo che, in questo caso, la lista possa essere più corposa.

Riguardo alle caratteristiche e alle novità della prossima MagicOS 8, recentemente il CEO di HONOR, George Zhao, in occasione del Qualcomm Summit 2023, ha svelato che l’OS implementerà funzioni legate all’intelligenza artificiale come uno strumento di video editing basato sull’IA e un sistema di riconoscimento vocale avanzato sviluppato grazie all’utilizzo di un LLM (Large Language Model).

Siamo certi che le prossime settimane saranno foriere di ulteriori novità sulla famiglia HONOR 100 e la prossima MagicOS 8, dunque non ci resta che attenderne l’ufficialità o l’ennesima indiscrezione.

