Secondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, l’azienda cinese sarebbe al lavoro su un nuovo dispositivo, OnePlus Ace 3; lo smartphone potrebbe essere la versione cinese di un altro device le cui specifiche sono trapelate di recente, ovvero OnePlus 12R. Diamo insieme un’occhiata a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone.

OnePlus Ace 3, ecco le presunte specifiche tecniche

Stando a quanto recentemente condiviso, OnePlus sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone della serie Ace, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso utilizzato dall’azienda per un altro smartphone della serie recentemente presentato, OnePlus Ace 2 Pro.

Il futuro smartphone della serie dovrebbe presentarsi con un display OLED da 6,74 pollici con bordi curvi, risoluzione 1,5 K, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per l’attenuazione PWM; il comparto fotografico principale sarebbe composto da tre fotocamere: un sensore Sony IMX890 da 50 MP, un obiettivo ultrawide OmniVision OV8D10 da 8 MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico fino a 2x. Anteriormente invece, nell’apposito foro in posizione centrale, dovrebbe trovare posto una fotocamera frontale da 16 MP.

OnePlus Ace 3 dovrebbe fare affidamento su RAM LPDDR5x e memorie interne UFS 4.0, non è chiaro se anche qui l’azienda punterà ai 24 GB di RAM (ma dovrebbe essere disponibile anche una versione da 16 GB), mentre per l’archiviazione interna dovrebbero essere disponibili tagli da 512 GB e 1 TB. Per quel che concerne la batteria, l’azienda dovrebbe aver implementato un modulo da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W.

Qualora si trattasse realmente della versione cinese di OnePlus 12R, lo smartphone dovrebbe al contempo poter contare su un lettore di impronte digitali integrato nel display, Android 14, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, USB-C e supporto NFC.

Non ci sono informazioni precise circa le tempistiche di presentazione di OnePlus Ace 3, ma si ipotizza che lo smartphone possa vedere la luce entro la fine dell’anno, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, nonostante la recente presentazione di OnePlus Ace 2 pro.

In copertina un render di OnePlus 12R

Potrebbe interessarti anche: OnePlus potrebbe avere un nuovo tablet economico in rampa di lancio