Google Wallet è un servizio per i pagamenti e un portafoglio digitale annunciato in occasione del Google I/O 2022 e rilasciato a partire dal mese di luglio 2022 tramite l’aggiornamento dell’app Google Pay.

Ora Google sta apportando una modifica a Google Wallet per Android che introduce un elenco di tutti i metodi di pagamento salvati.

Google Wallet ottimizza la gestione dei metodi di pagamento

La voce per configurare il pagamento contactless è stata rinominata in “Configurazione pagamento”, tuttavia il cambiamento più rilevante riguarda l’elenco delle banche supportate che viene sostituito da “Metodi di pagamento”.

Toccando questa voce si apre un elenco di carte salvate che Google Wallet rileva come “Crittografato su questo dispositivo”, con immagini di anteprima, il nome del circuito di pagamento e le ultime quattro cifre della carta.

La carta predefinita per il pagamento tramite NFC risulta evidenziata, inoltre è presente la voce per aggiungere una nuova carta di pagamento che svolge la stessa funzione del pulsante per aggiungere una carta al portafoglio.

È inoltre disponibile un collegamento alla pagina esistente per modificare l’ordine delle carte e toccando una qualsiasi delle carte ha lo stesso effetto che toccarle dalla schermata principale.

La interfaccia potrebbe tornare utile agli utenti Google Wallet che trovano il carosello limitante avendo molte carte memorizzate. Questa novità verrà lanciata come aggiornamento lato server per Google Wallet e Google Play Services.