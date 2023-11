Gmail per Android sta attualmente testando una nuova UI per le risposte rapide che prende chiaramente spunto dal mondo delle app di messaggistica istantanea — Telegram et similia —e in rete ne sono già emersi i primi screenshot: i benefici di questo nuovo approccio sono palesi sia dal punto di vista pratico che in termini di recepimento da parte degli utenti.

Nuove risposte rapide in test: come cambia Gmail per Android

Gmail è il perno attorno al quale ruotano i servizi di Google Workspace, per questo motivo è sempre al centro delle attenzioni dei tecnici di Google, in quanto crocevia per offrire un servizio migliore. Negli ultimi tempi, guardando a Gmail per dispositivi Android, abbiamo assistito — in mezzo a vari cambiamenti grafici e funzionali — ad un sempre più evidente avvicinamento al mondo delle applicazioni di messaggistica istantanea: il tutto discende dall’integrazione con Google Chat e l’esempio più eclatante di tale trasformazione è probabilmente quello delle emoji, ora supportate pienamente anche dal client web.

Anche il cambiamento di cui parliamo in questa sede va nella direzione descritta: se fino a questo momento siamo stati abituati ad un sistema di risposta alle email piuttosto macchinoso e lento, la nuova UI promuove l’immediatezza. Se allo stato attuale per rispondere ad un’email l’utente può passare per il menu a tre punti, oppure scorrere in fondo alla stessa e scegliere tra Rispondi, Rispondi a tutti e Inoltra — senza dimenticare il selettore delle emoji —, la nuova UI di Gmail prevede un campo di inserimento persistente nella parte della schermata, che permette di iniziare subito a scrivere la propria risposta.

Nella grafica in test, infatti, il suddetto campo di inserimento persistente prende il posto dei tre tasti attualmente presenti e permette di inviare risposte rapide con tutti le funzioni utili a portata di tocco: come mostrato dagli screenshot, da sinistra a destra troviamo: l’icona della graffetta per aggiungere degli allegati, una freccia per passare al volo da Rispondi a Rispondi a tutti o modificare la lista dei destinatari, un tasto per espandere la UI — che apre la consueta finestra di risposta a schermo intero — e il selettore delle emoji.

Un tap su Rispondi apre la tastiera e — proprio come avviene nelle app di messaggistica istantanea — il campo di inserimento si sposta al centro della schermata, con le impostazioni di risposta e il tasto di espansione che spariscono per lasciare più spazio al testo digitato. Un vantaggio innegabile di questo approccio consiste nel non perdere di vista il contenuto della mail alla quale si sta rispondendo. Il tasto di Invio subentra al selettore delle emoji solo una volta iniziata la digitazione.

Come si accennava in apertura, i benefici di questo nuovo e più moderno approccio alle email sono sotto gli occhi di tutti: da una parte Gmail — prima con le emoji e ora con le risposte rapide — si sta spogliando di formalismi spesso inutili per favorire una maggiore rapidità delle interazioni; dall’altra, l’adozione di una UI simile a quella delle app di messaggistica che tutti utilizziamo ogni giorno renderà l’adattamento alla novità praticamente immediato.

Come aggiornare Gmail per Android

Prima di precipitarvi ad aggiornare l’app di Gmail per Android, è importante ribadire che le novità descritte e mostrate sono parte di un test che Google sta conducendo lato server: allo stato attuale, sono pochissimi gli utenti che hanno la possibilità di provare la nuova UI delle risposte rapide, né l’aver installato l’ultima versione beta dell’app sembra sortire alcun effetto.

Insomma, per adesso non ci resta che lasciarvi al badge per procedere ad aggiornare la vostra app dal Google Play Store — che comunque non guasta mai —, in attesa che Google si pronunci in via ufficiale.

