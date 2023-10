Alla fine dello scorso mese abbiamo avuto la possibilità di scoprire in anteprima una delle novità a cui da tempo lavora il team di sviluppatori di Gmail: ci riferiamo alle reazioni con le emoji per i messaggi di posta elettronica.

Ebbene, a distanza di pochi giorni pare che sia finalmente arrivato il momento del via al rilascio di questa nuova funzionalità, che proprio in queste ore è iniziata a sbarcare sui dispositivi basati su Android.

Su Gmail per Android arrivano le reazioni con emoji ai messaggi

Nella parte inferiore di un’email gli utenti visualizzeranno un apposito pulsante che consente di aggiungere una reazione con emoji con il relativo selettore e, per le email di gruppo, si vedranno le reazioni di tutti i destinatari, con la possibilità di toccare quelle esistenti.

C’è da tenere presente che questa funzionalità non è disponibile per i messaggi con più di 20 destinatari, limite che in futuro potrebbe essere aumentato dal colosso di Mountain View.

Gli utenti hanno la possibilità di toccare e tenere premuto su una specifica faccina per vedere chi l’ha inviata e possono anche rimuovere una reazione con emoji dopo averla aggiunta (toccando su Annulla nella relativa notifica).

Se la persona a cui viene inviata una reazione con emoji non ha un indirizzo Gmail, dovrebbe ricevere un’email che la informa della reazione. La stessa cosa avverrà anche se si usa una vecchia versione di Gmail, se si disattiva la visualizzazione per conversazione, se si usa un’email di terze parti, un account aziendale o scolastico.

Le reazioni con emoji in Gmail sono in fase di implementazione su Android mentre gli utenti iOS e Web dovranno attendere i prossimi mesi.

