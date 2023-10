Ci sono alcune novità grafiche in test o in distribuzione per alcune app targate Google. Gmail e Google Chat, ad esempio, stanno guadagnando una piccola novità grafica per uniformarsi ai canoni del Material Design 3 (M3).

Sull’app di YouTube Music, invece, sembra che il team di sviluppo abbia avviato un test per rinnovare l’interfaccia della schermata in riproduzione, sia per quanto concerne lo sfondo che per quanto concerne la barra di navigazione per accedere ai prossimi brani, al testo del brano in ascolto e ai correlati. Scopriamo tutti i dettagli.

Google rende la barra di navigazione più spessa in Gmail e Google Chat

Gmail e Google Chat hanno recentemente iniziato a guadagnare una piccola novità grafica che rispecchia appieno le linee guida di progettazione del Material Design 3: a cambiare è il componente che regola le dimensioni della barra di ricerca: essa ora risulta più alta (56 dp) rispetto al passato (48 dp).

All’atto pratico non cambia nulla ma potete notare che lo spazio morto sopra e sotto l’avatar o sopra le tre linee del menu hamburger è maggiore; il resto dell’interfaccia è stato spinto in basso. Sembra essere sparito anche il colore dinamico da questo componente (come potete vedere dall’immagine seguente, è grigio, nonostante un tema in scala di verde).

Con Google Chat abbiamo la possibilità di mostrarvi proprio la differenza tra com’era prima e com’è adesso: a sinistra potete vedere la barra di ricerca più bassa (da 48 dp), mentre a destra potete vedere la barra di ricerca più alta (da 56 dp).

Dal punto di vista funzionale, come anticipato, non cambia nulla ma il tutto è stato fatto per implementare semplicemente una maggiore coerenza grafica con il Material You che prevede componenti più spaziosi rispetto al passato.

Questo cambiamento sembra essere stato implementato da Google (probabilmente con attivazione lato server) per coloro che eseguono la versione 2023.10.15.x di Gmail e Google Chat.

Le due applicazioni sono parte della suite Google Workspace, quindi è lecito aspettarsi che le altre app della suite, come Google Drive, Google Keep, Google Documenti e Google Meet, possano presto guadagnare la nuova barra di ricerca più ampia.

La schermata “In riproduzione” di YouTube Music si rifà ulteriormente il look

Alla fine del mese di agosto, YouTube Music ha guadagnato una rinnovata schermata “In riproduzione”, caratterizzata dal riposizionamento di alcuni comandi (come i “mi piace” e “non mi piace” e l’introduzione di un collegamento rapido ai commenti) all’interno di un carosello a scorrimento orizzontale.

Fino a ora, l’interfaccia della schermata “In riproduzione” è stata caratterizzata dalla presenza, nello sfondo, di un colore a tinta unita prelevato dalla copertina del brano in riproduzione; stando a quanto segnalato dall’utente u/PrimeNimbleFrog404 su Reddit, il team di sviluppo avrebbe avviato il test per apportare una modifica a questo particolare.

Nello specifico, come potete apprezzare dalla seguente galleria d’immagini, lo sfondo è ora in gradiente (preleva comunque i colori dalla copertina del brano in ascolto), risultando più chiaro nella parte superiore e più scuro nella parte inferiore: questo nuovo sfondo, che nel complesso risulta più scuro, mette maggiormente in risalto i pulsanti bianchi per riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, riproduzione casuale e ripeti.

Un’altra modifica investe la parte bassa dell’interfaccia: i collegamenti a “Prossimi brani“, “Testo” e “Correlati” non sono più contenuti in una scheda ma sono riportati come semplice testo sullo sfondo (resta comunque la possibilità di fare uno swipe dal basso per aprire la coda di riproduzione).

Sebbene giungano sempre più segnalazioni riguardanti la nuova interfaccia di YouTube Music per Android, essa non sembra ancora essere stata implementata su larga scala; potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.

