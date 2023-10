Il colosso di Mountain View offre ai propri utenti svariate tipologie di servizi, alcuni come Ricerca Google e Gmail vantano una maggior rilevanza rispetto ad altri, motivo per cui l’azienda investe maggiori risorse nel loro sviluppo e miglioramento.

Oggi vediamo insieme le ultime novità introdotte nei due servizi appena citati, per quanto riguarda la Ricerca Google ci sono interessanti novità per il controllo di immagini e fonti online, mentre Gmail riceve qualche piccola novità inerente alla personalizzazione delle emoji.

Ricerca Google riceve nuovi strumenti per controllare immagini e fonti online

Sappiamo tutti come il web sia un luogo pieno di informazioni, spesso però per l’utente può essere complicato discernere le informazioni vere da quelle false soprattutto in un periodo come quello attuale in cui proliferano su ogni piattaforma diverse fake news; per andare incontro ai propri utenti ed aiutarli nel controllo delle immagini e delle fonti online, la società ha dotato Ricerca Google di nuovi strumenti.

La funzione Informazioni su questa immagine è ora disponibile

“Informazioni su questa immagine” è la nuova funzionalità implementata in Ricerca Google, attualmente disponibile solo per gli utenti di lingua inglese, che permette di verificare la credibilità e il contesto delle immagini che si vedono online; il nuovo strumento consente di reperire diverse informazioni riguardanti un’immagine, nello specifico:

cronologia di un’immagine -> permette di vedere quando un’immagine (o immagini simili) potrebbero essere state viste per la prima volta dalla Ricerca Google e se sono state pubblicate molto tempo prima su altri siti web

-> permette di vedere quando un’immagine (o immagini simili) potrebbero essere state viste per la prima volta dalla Ricerca Google e se sono state pubblicate molto tempo prima su altri siti web come viene utilizzata e descritta un’immagine -> consente agli utenti di scoprire come viene utilizzata un’immagine su altre pagine e cosa hanno da dire al riguardo altre fonti

-> consente agli utenti di scoprire come viene utilizzata un’immagine su altre pagine e cosa hanno da dire al riguardo altre fonti metadati di un’immagine -> se disponibili, gli utenti potranno visionare i metadati delle immagini, ricavando al contempo informazioni che potrebbero indicare se un’immagine è stata generata o migliorata dall’intelligenza artificiale; tutte le immagini generate dall’intelligenza artificiale di Google avranno questo markup nel file originale

Per accedere al nuovo strumento è sufficiente cliccare il menù a tre punti sull’immagine in Ricerca Google e poi scegliere “ulteriori informazioni su questa pagina”.

Fact Check Explorer di Google disponibile anche per le immagini

Fact Check Explorer è uno strumento di Google che offre ai giornalisti e ai fact checker un modo più approfondito per controllare la veridicità e l’autenticità di una notizia, ora il servizio riceve una sorta di upgrade diventando disponibile anche per le immagini: è dunque possibile caricare o copiare l’URL di qualsiasi immagine nel Fact Check Explorer per scoprire se un’immagine è stata inclusa in un fact check esistente, fornendo al contempo anche una panoramica dei diversi contesti associati all’immagine e della loro evoluzione nel tempo.

Attualmente la nuova funzionalità è disponibile per un ristretto numero di tester in fase beta, ma diventerà disponibile per tutti nel prossimo futuro.

Più informazioni sulle fonti grazie all’intelligenza artificiale generativa

Gli utenti che hanno aderito a Search Generative Experience (SGE) tramite Search Labs, possono ora visualizzare le descrizioni generate dall’intelligenza artificiale di alcune fonti, supportate da informazioni su siti di alta qualità che parlano di quel sito web. Le descrizioni della fonte generate dall’intelligenza artificiale saranno disponibili nella sezione “ulteriori informazioni su questa pagina” e permetteranno agli utenti di reperire non solo maggiori informazioni su una notizia, ma anche su attività commerciali poco conosciute.

Gmail riceve un selettore per le emoji completo sul web

La versione web di Gmail vanta un apposito selettore utilizzabile per inserire emoji nel testo della mail che stiamo scrivendo, finora le possibilità di personalizzazione delle faccine non erano molte, ma Google ha deciso di ampliare questo strumento.

A partire dalla giornata odierna è in fase di rilascio un selettore per le emoji rinnovato e più completo, viene infatti inserita la scheda “Utilizzati di recente” nonché la possibilità di “impostare il tono della pelle delle emoji e le preferenze di genere”, preferenze che verranno salvate da Gmail e applicate anche in futuro, proprio come fatto di recente da Gboard.

Come anticipato, il nuovo selettore di emoji è attualmente in fase di distribuzione graduale, nel corso delle prossime settimane dovrebbe diventare disponibile per “tutti i clienti e gli utenti di Google Workspace con Account Google personali”.

