Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View, si è recentemente aggiornata alla versione 6.60 permettendoci di scoprire in anteprima la funzionalità Photo Stack. Dall’analisi del codice sorgente dell’app, emergono inoltre alcune novità in arrivo per il Magic Editor, funzionalità che attualmente è esclusiva dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

C’è una piccola novità in arrivo anche per l’app Gmail o, meglio, per una sua parte: un noto insider ha infatti scoperto una nuova interfaccia per la schermata effetti di Google Meet che pare attualmente essere in fase di test.

Durante il Google I/O 2023, Google ha annunciato per la prima volta il Magic Editor di Google Foto, una vera e propria suite di editing pervasa dall’intelligenza artificiale che, a oggi, è esclusiva degli ultimi flagship Made by Google, ovvero Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

I colleghi di AndroidAuthority hanno effettuato l’analisi approfondita del codice sorgente dell’ultima versione dell’app Google Foto (la 6.60), scoprendo alcune evidenze (tramite stringhe di codice in fase di elaborazione) su funzionalità che potrebbero essere implementate per arricchire e migliorare il Magic Editor.

Prima di cominciare è doveroso evidenziare che il condizionale è d’obbligo, dal momento che, trattandosi di stringhe di codice in via di elaborazione, potrebbero far riferimento a funzionalità che verranno scartate.

Il Magic Editor di Google Foto potrebbe, come anticipato, guadagnare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa: nello specifico, il codice sorgente della versione 6.60 dell’app fa riferimento a richieste di conversione del testo in immagine (le stringhe di codice in questione sono riportate di seguito).

<string name=”photos_photoeditor_udon_cannot_input_blocked_prompt_dialog_text”>Magic Editor can’t generate images based on some of the words in the prompt. Try typing something else.</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_cannot_generate_personally_identifiable_information_dialog_text”>Magic Editor can’t generate images that may have personally identifiable information. Try typing something else.</string>