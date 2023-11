Samsung è uno dei produttori più attenti al supporto software, e ogni mese rilascia molti aggiornamenti per i suoi smartphone e tablet Android comprendenti le più recenti patch di sicurezza. La casa sud-coreana offre update per anni, con una frequenza che varia in base alla fascia del dispositivo, ma dopo qualche tempo diventa inevitabile vedere il supporto concludersi: quest’oggi stiamo per dare brutte notizie ai possessori di Samsung Galaxy Fold, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s e Galaxy Tab Active Pro, mentre Galaxy M22 e Galaxy M52 5G passano agli aggiornamenti semestrali.

Supporto quasi terminato per Samsung Galaxy Fold, Galaxy A20s, A30s, A50s, A70s e Galaxy Tab Active Pro

Mentre gli smartphone più recenti stanno per accogliere l’aggiornamento ad Android 14 e One UI 6 (per la serie Galaxy S23 il rollout è già partito qualche giorno fa), quelli con qualche anno sulle spalle devono iniziare a fare i conti con l’età. È questo il caso di Samsung Galaxy Fold, presentato all’inizio del 2019 ma sbarcato sul mercato internazionale nel dicembre dello stesso anno: il primo pieghevole della casa di Seoul, ancora privo della “Z” che contraddistingue attualmente la gamma, si sta ormai avvicinando alla conclusione del supporto. Probabile l’arrivo di almeno un ulteriore aggiornamento (attualmente lo smartphone dispone delle patch di agosto 2023), anche se non sono da escludere altri firmware successivi (non sarebbe la prima volta che Samsung va oltre il periodo di supporto).

Discorso simile per Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s e Galaxy Tab Active Pro: gli smartphone hanno debuttato intorno alla fine dell’estate 2019 e hanno già superato i quattro anni di supporto, e il tablet è stato lanciato nell’autunno dello stesso anno. Per tutti questi si avvicina la fine del supporto, visto il superamento del quarto anno trascorso dall’uscita sul mercato. Difficile dire se arriveranno ulteriori aggiornamenti per questi prodotti, ma per il momento tutti i servizi principali possono ancora essere utilizzati.

Meno aggiornamenti per Samsung Galaxy M22 e Galaxy M52 5G

Altri due cambiamenti per quanto concerne la frequenza di aggiornamento di Samsung, questa volta riguardanti Galaxy M22 e Galaxy M52 5G. I due smartphone Android hanno fatto capolino sul mercato nel mese di settembre 2021 con Android 11 e hanno dunque superato i due anni: come possiamo leggere nella pagina dedicata, si apprestano ad accogliere sempre meno update, passando dalla frequenza trimestrale e quella semestrale.

Galaxy M22 e Galaxy M52 5G sono attualmente alle patch di agosto 2023 (con Android 13), dunque è probabile che il prossimo aggiornamento arrivi all’inizio del 2024. Come abbiamo visto nel nostro listone, riteniamo decisamente improbabile che i due possano ricevere Android 14 e One UI 6. Questo non significa che sia già arrivato il momento dell’abbandono: gli smartphone in questione dovrebbero ricevere patch di sicurezza ancora per almeno un paio d’anni.

Per consultare la lista di smartphone e tablet Samsung Galaxy attualmente supportati dagli aggiornamenti (di sicurezza e non solo) e verificare la frequenza di questi ultimi potete seguire questo link.

