Quella di oggi è una giornata calda anche dal punto di vista degli aggiornamenti. Ci sono infatti novità in distribuzione per diversi modelli Samsung e per due smartphone OnePlus: per la precisione si tratta di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2 5G, OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 2 5G. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout in queste ore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Partiamo dall’aggiornamento più consistente, perlomeno nel peso. In attesa di accogliere la prima One UI 6.0 beta con Android 14, che potrebbe arrivare entro qualche giorno, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo in Italia il firmware S906BXXU6CWH5, che richiede un download di quasi 2 GB. Il peso porterebbe a pensare a tante novità, ma a prima vista non sembrano esserci funzionalità aggiuntive o grossi cambiamenti all’interno del sistema: niente One UI 5.1.1 per ora, e il changelog parla solamente di miglioramenti alla stabilità complessiva e di passi avanti a livello di sicurezza. Gli smartphone avevano già ricevuto le patch di sicurezza di agosto 2023 qualche giorno fa.

È possibile che l’aggiornamento vada a risolvere quel problema fotografico di cui abbiamo parlato il mese scorso e a migliorare gli scatti con poca luce. La distribuzione è già partita anche nel nostro Paese.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A53 5G, Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G e Galaxy Z Fold2 5G

Novità anche per Samsung Galaxy A53 5G e per i “vecchi” pieghevoli Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G e Galaxy Z Fold2 5G: gli smartphone accolgono le patch di sicurezza di agosto 2023 in alcuni Paesi europei e americani. I firmware in distribuzione sono rispettivamente A536EXXS7CWH2, F900FXXS7HWG1, F907BXXS7HWG1 e F916BXXS4JWH3 e hanno tutti in comune i più recenti miglioramenti di sicurezza: come abbiamo visto nel consueto bollettino, vengono corrette un paio di vulnerabilità di livello critico e una buona quantità di vulnerabilità di livello alto.

Non dovrebbero essere state integrate ulteriori novità, se non la correzione a qualche bug e qualche miglioramento generale a livello di stabilità. Come probabilmente saprete, a differenza di Galaxy A53 5G, i pieghevoli Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G e Galaxy Z Fold2 5G hanno già ricevuto il loro ultimo major update e non potranno accogliere la One UI 6.0 basata su Android 14.

Novità aggiornamenti OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 2 5G

Aggiornamenti anche in casa OnePlus con il flagship OnePlus 10 Pro e lo smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G. Il primo accoglie a partire dall’India la OxygenOS 13.1.0.591 con le patch di sicurezza di agosto 2023 e la soluzione a un problema con il tastierino numerico, che poteva non apparire durante le chiamate. Il secondo si aggiorna alla versione DN2101_11.F.47, sempre a partire dall’India: le novità non risultano particolarmente numerose, visto che integrano solo le patch di sicurezza di agosto 2023.

Come sempre, la distribuzione arriverà gradualmente nei prossimi giorni a livello globale: dovete avere solo un po’ di pazienza.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy Fold, Fold 5G, Galaxy Z Fold2 5G, OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 2 5G

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non essere ancora arrivati in Italia (Galaxy S22 esclusi, visto che il rollout è già partito anche da noi), ma potete comunque fare un tentativo passando dalle impostazioni di sistema. Per verificare l’arrivo di un update su Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G e Galaxy Z Fold2 5G potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord 2 potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche giorno per poi riprovare.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy S22 Ultra

