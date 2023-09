OnePlus 12 è sempre più vicino al lancio, anche se manca ancora qualche mese, e quest’oggi sono spuntati nuovi dettagliati render in alta definizione che dovrebbero ritrarre proprio il prossimo smartphone Android del produttore cinese. Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni sul design di OnePlus 12.

Questo è OnePlus 12? Nuovi render in alta definizione

OnePlus 12 è tra i protagonisti dei rumor di queste settimane, nonostante il periodo di lancio sia apparentemente fissato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Abbiamo avuto modo di scoprire le presunte specifiche tecniche, che comprendono uno schermo leggermente curvo con dimming ad alta frequenza e refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 o 24 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore periscopico da 64 MP con zoom 3x, e una batteria da almeno 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 50 W.

I primi render di OnePlus 12 sono trapelati un paio di mesi fa, ma quelli spuntati oggi grazie a MySmartPrice e OnLeaks offrono qualche differenza. Il OnePlus 12 qui sotto mette in mostra una tripla fotocamera posteriore, affiancata da un quarto foro (niente più banda grigia nella parte bassa) che potrebbe integrare la messa a fuoco laser: tutto trova spazio in un modulo fotografico sporgente di forma circolare, che va a “fondersi” con la cornice laterale in modo simile al predecessore. La dicitura Hasselblad lascia il posto a un più semplice logo “H”.

Frontalmente possiamo apprezzare bordi molto sottili su tutti i lati (soprattutto lateralmente grazie alla leggera curvatura) e uno schermo con foro centrale per la fotocamera. Lateralmente abbiamo il bilanciere del volume sul lato sinistro, mentre dobbiamo sportarci a destra per l’alert slider e il tasto di accensione e spegnimento.

OnePlus 12 potrebbe essere presentato in Cina il prossimo dicembre, mentre per la versione globale potremmo dover attendere gennaio 2024. Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo modo di tornare sul prossimo “flagship killer”, se così possiamo ancora chiamarlo. Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone Android?

