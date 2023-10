Tra gli smartphone che dovrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno vi sono anche quelli della serie OnePlus 12, protagonisti nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

Il popolare leaker Digital Chat Station, infatti, ha condiviso quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del comparto fotografico del nuovo smartphone di OnePlus.

La presunta fotocamera di OnePlus 12

A dire del leaker, OnePlus avrebbe deciso di puntare su un sensore primario Sony IMX966 da 50 megapixel (dimensioni 1/1,4″, apertura f/1.7 e OIS), che dovrebbe essere accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel (dimensioni 1/2″ e apertura f/2.2) e da un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel (dimensioni 1/2″, zoom ottico 3x, apertura f/2.5 e OIS).

Come per gli altri smartphone di questo produttore, anche OnePlus 12 potrà contare sulle ottimizzazioni frutto della partnership con Hasselblad.

Tra le altre caratteristiche principali dovremmo trovare un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 24 GB di RAM (LPDDR5x), fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0) e una batteria da 5.400 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 100 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Sempre Digital Chat Station ha anche svelato che il produttore ha in programma il lancio di una speciale variante in vetro bianco, caratterizzata da una qualità costruttiva migliore.

In particolare, tale device dovrebbe vantare una finitura lucida con uno speciale processo di riflessione diffusa, che dovrebbe essere in grado di rendere l’esperienza tattile molto più piacevole.

Il peso di questa speciale variante di OnePlus 12 dovrebbe essere simile a quello di OPPO Find X6 Pro e la sua fotocamera dovrebbe avere un design a doppio strato che si ispira agli orologi da polso.

Se per l’esordio in Cina di OnePlus 12 probabilmente sarà necessario attendere sino a dicembre, il lancio della versione globale dovrebbe essere in programma per gennaio 2024. Staremo a vedere.