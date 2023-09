Negli ultimi mesi OnePlus è balzata agli onori della cronaca per via delle fughe d’informazioni e leak che hanno coinvolto i prossimi dispositivi della propria famiglia di prodotti OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad Go ai quali potrebbe aggiungersi un nuovo paio di cuffie TWS.

Ebbene, grazie all’ennesimo leak, ora conosciamo il mese di lancio dei futuri dispositivi del brand cinese. Ecco i dettagli e cosa sappiamo finora di ogni prodotto.

Ci siamo, ecco quando verranno lanciati OnePlus 12 e il resto della gamma

Nelle ultime settimane i leak si sono concentrati maggiormente sui due smartphone di cui sono stati svelati dettagliati render e una mole di specifiche tecniche che lasciano poco spazio all’immaginazione. Questa volta, grazie al lavoro del leaker Yogesh Brar su X, arriva l’informazione che va a completare il quadro delle indiscrezioni riguardanti i dispositivi OnePlus ovvero il mese di lancio che dovrebbe essere, con molta probabilità, gennaio 2024. L’informazione si allinea perfettamente sia con il periodo di lancio atteso – fine 2023 e inizio 2024 – che con la presentazione di OnePlus 11, avvenuta nel febbraio di quest’anno.

Il fiore all’occhiello della presentazione sarà indubbiamente OnePlus 12 i cui primi render sono trapelati un paio di mesi fa e qualche giorno fa evidenziando cambiamenti estetici e strutturali di rilievo sia dal modello precedente che tra un leak e l’altro.

Del prossimo flagship di OnePlus sappiamo molto delle specifiche tecniche che comprendono uno schermo leggermente curvo ai bordi da 6,7 pollici AMOLED, risoluzione QHD+ con dimming ad alta frequenza e refresh rate dinamico fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 16 o 24 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore periscopico da 64 MP con zoom 3x, frontalmente dovrebbe trovare posto un sensore da 32 MP. Lato autonomia segnaliamo una batteria da almeno 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 50 W.

Oxygen OS 14 basata su Android 14 è la scelta software dell’azienda.

OnePlus 12R invece rappresenterebbe la proposta dell’azienda per la fascia medio-alta del mercato grazie a uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. La scelta del SoC dovrebbe ricadere sull’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da configurazioni fino a 16/256 GB di RAM e spazio d’archiviazione.

Il comparto fotografico dovrebbe essere costituito da un triplo setup con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare e periscopico e fotocamera frontale da 16 MP. In questo caso lo smartphone dovrebbe montare una batteria da almeno 5500 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida da 100 W cablata.

Pronto al debutto anche un tablet economico

L’altra novità della gamma di prodotti pronta a essere svelata a gennaio 2024 è rappresentata da un tablet economico che dovrebbe chiamarsi OnePlus Pad Go. Sebbene inizialmente accolta dallo scetticismo generale, la notizia si è fatta via via più concreta quando il codice prodotto OPD2304 – trapelato da un utente sul forum OnePlus – è stato scovato nel database del Bureau of Indian Standards, in questo caso insieme ad un altro codice, OPD2305 che si andrebbero ad affiancare all’attuale OnePlus Pad (nome prodotto OPD2203).

Tuttavia non sono state svelate ulteriori informazioni sul prossimo tablet economico dell’azienda il quale dovrebbe essere lanciato anche in Europa in variante WiFi e con connettività cellulare.

OnePlus sarebbe al lavoro su un paio di cuffiette TWS, si vocifera

In conclusione, il leaker Yogesh Brar ha poi suggerito che, nello stesso mese, il brand cinese sarebbe pronto a svelare un paio di cuffie TWS con posizionamento nella fascia premium del mercato da affiancare a OnePlus 12.

Non sono emersi render o specifiche tecniche del prodotto; non ci resta che aspettare le prossime settimane in cui, stando a quanto successo finora, ne sapremo, e vedremo, sicuramente di più sulla prossima gamma di dispositivi targati OnePlus.

