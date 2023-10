Ci sono piccole novità in arrivo per Google Discover, il feed con informazioni e colpo d’occhio parte di app Google, e Google Keep, l’app di Google per la creazione di note.

La prima sta ricevendo la “nuova” scheda relativa all’indice della qualità dell’aria che si aggiunge a quelle già ampiamente disponibili (finanza, sport, meteo); la seconda sta estendendo gli strumenti di formattazione del testo a tutte le note, anche quelle già esistenti.

Google Discover: in rollout la scheda sulla qualità dell’aria

Come anticipato in apertura, la “nuova” scheda relativa all’indice della qualità dell’aria (AQI) per la posizione corrente è in rollout per Google Discover, il feed con informazioni a colpo d’occhio che accoglie l’utente all’apertura di app Google o come schermata all’estrema sinistra nel launcher dello smartphone (ove supportato, ad esempio sui Pixel).

Il virgolettato è d’obbligo perché in realtà avevamo già avvistato tale scheda nel mese di agosto, anche se le informazioni relative all’AQI non sono mai state effettivamente disponibili in Italia.

In altri paesi come gli Stati Uniti, come segnalato dai colleghi di 9to5Google, la nuova scheda con le informazioni relative all’indice della qualità dell’aria è in rollout su larga scala, sia per gli utenti Android che per gli utenti iOS. Viene specificato, inoltre, il fatto che questa scheda non è invece disponibile per i tablet e per Google Pixel Fold.

Una recente modifica che invece possiamo apprezzare anche qua in Italia è il redesign della schermata personalizza: non sono più presenti i toggle in stile Material You per personalizzare (ovvero abilitare o disabilitare) i propri interessi circa previsioni meteo, risultati sportivi delle squadre seguite, aggiornamenti finanziari e, appunto, indice della qualità dell’aria. La modifica sembra mirare a rendere coerente l’esperienza interna all’app tra dispositivi del robottino verde e dispositivi della mela morsicata.

Come aggiornare app Google

Come anticipato, Google Discover non è una vera e propria app a sé stante ma è parte di app Google, applicazione che, su smartphone Android, può essere aggiornata attraverso il Google Play Store (la pagina dedicata è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Nel caso in cui siate invece interessati a provare in anteprima le funzionalità che verranno aggiunte in futuro ad app Google e, quindi, anche a Discover, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina per la registrazione è raggiungibile tramite questo link). Qualora il programma beta fosse momentaneamente al completo, potreste comunque scaricare e installare i pacchetti APK delle versioni beta dell’app attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Google Keep: la formattazione del testo viene estesa alle note già esistenti

L’app di Google Keep nelle ultime ore ha iniziato a rendere disponibili anche sulle vecchie note gli strumenti per la formattazione del testo, potenzialità introdotta già nel mese di agosto ma, fino a pochi giorni fa, prerogativa delle nuove note.

Con questo aggiornamento (probabilmente distribuito lato server da Big G), anche accedendo a una vecchia nota, in basso accanto all’icona per cambiare lo sfondo della stessa, è presente l’icona “A” che, se premuta, apre la barra degli strumenti di formattazione.

Come potete vedere dalla seguente galleria d’immagini, su una nota modificata per l’ultima volta nel gennaio del 2022, è possibile formattare il testo con parametri quali:

H1 o H2 (classificazione come titolo H1 o H2)

o (classificazione come titolo H1 o H2) Aa (classificazione come testo normale)

(classificazione come testo normale) B (grassetto), I (corsivo), U (sottolineato)

(grassetto), (corsivo), (sottolineato) T (cancella formattazione)

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Keep

Per scaricare Google Keep per smartphone Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

