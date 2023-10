La nuova interfaccia utente dell’app Google Meteo, inizialmente disponibile solo su Pixel Fold e Pixel Tablet, ha iniziato a diffondersi lentamente, già da qualche settimana, anche su altri smartphone e tablet Android, non per forza parte della gamma Pixel.

Ci sono però buone notizie per tutti (o almeno per coloro che apprezzano la nuova interfaccia dell’app): sembra che, negli ultimi giorni, Google abbia accelerato il processo di diffusione della nuova interfaccia, disponibile a un numero crescente di utenti anche qua in Italia.

La nuova UI di Google Meteo sta arrivando a tutti

Assieme a Pixel Fold e Pixel Tablet, rispettivamente il primo pieghevole e il primo tablet Android del colosso di Mountain View, lanciati lo scorso maggio, Google ha introdotto una rinnovata versione di Google Meteo, parte di app Google che si comporta come una specie di app a sé stante per fornire agli utenti le previsioni meteo.

L’app è stata rinnovata da cima a fondo per sposare i canoni del Material You. Resta, seppur perdendo il suo ruolo da protagonista, la ranocchia. Le informazioni fornite sono molte di più e, inoltre, esse vengono proposte in maniera più chiara, ordinata ed elegante rispetto al passato.

Tutti attendevano il momento che Google si decidesse a diffondere la nuova interfaccia su altri dispositivi che non fossero Pixel Fold e Pixel Tablet e, da qualche settimana, essa ha iniziato a raggiungere altri dispositivi (smartphone Pixel e Samsung in primis, secondo le segnalazioni).

Negli ultimi giorni, la nuova UI di Google Meteo sta arrivando a un numero sempre crescente di utenti, anche italiani. Di seguito, potete osservare la nuova interfaccia dell’app tramite due distinte gallerie d’immagini: la prima propone l’UI con tema chiaro; la seconda propone l’UI con tema scuro.

Galleria d’immagini – Tema chiaro

Previous Next Fullscreen

Galleria d’immagini – Tema scuro

Previous Next Fullscreen

Come ottenere la nuova interfaccia di Google Meteo?

Per ottenere la nuova interfaccia di Google Meteo vi basterà semplicemente… non fare nulla: sì, perché si tratta di una novità che arriva tramite l’abilitazione, lato server, di un flag da parte di Google.

L’app è ancora parte di app Google e l’unico scrupolo potrebbe essere quello di verificare di avere installato sul vostro dispositivo Android l’ultima versione disponibile di quest’app (la pagina dell’app sul Google Play Store è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Vi basterà aprire l’app Google, cercare “Meteo” ed effettuare un tap su “Previsioni orarie, dati su umidità, vento e altri dettagli”; in alternativa, dai risultati di ricerca, potete effettuare un tap sui tre pallini posti sulla stessa riga di “Meteo / Oggi”, poi “Aggiungi a schermata Home”, ancora “Aggiungi alla schermata Home” e, dal collegamento rapido che verrà aggiunto alla schermata iniziale, accedere all’app.

Se aprendola troverete la nuova interfaccia, quella mostrata nelle gallerie d’immagini condivise poco sopra, sarà tutto in ordine. In caso contrario, dovrete armare di un po’ di pazienza e aspettare che l’attivazione lato server avvenga anche sul vostro dispositivo.

Alcuni segnalano di avere ricevuto la nuova interfaccia di Google Meteo, dopo forzato l’arresto (tramite una pressione prolungata sull’icona dell’app, poi tappando su “Informazioni app” e infine “Forza interruzione”) e avere svuotato la cache (tramite una pressione prolungata sull’icona dell’app, poi tappando su “Informazioni app > Spazio di archiviazione e cache > Svuota cache”) di app Google. Questo trucchetto non sembra funzionare per tutti.

Potrebbero interessarti anche: È il giorno dei Google Pixel 8: i nuovi smartphone sono disponibili da oggi e Recensione Google Pixel 8 Pro: il primo smartphone che ti porge l’IA in mano