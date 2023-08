Google Keep continua a migliorare, offrendo funzioni sempre più complete e capaci di venire incontro alle esigenze dei suoi utenti. Due delle novità più recenti riguardano la funzione di cronologia delle versioni e il supporto per la formattazione del testo.

Cronologia delle versioni

Google sta introducendo una funzione di cronologia delle versioni in Keep. La funzione permetterà di scaricare un file di testo delle versioni precedenti delle note o liste, offrendo la possibilità di vedere le modifiche apportate nel tempo. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni a questa funzione: quando si scarica la cronologia si riceverà un file di testo che non supporta immagini, e questa funzione è disponibile solo sul client web, non su Android o iOS.

Sebbene questa funzione di cronologia delle versioni sia utile per recuperare qualcosa che potrebbe essere stato perso, l’approccio è ancora piuttosto essenziale, inoltre non sembra essere ancora disponibile.

Il supporto alla formattazione del testo

Google sta finalmente introducendo il supporto alla formattazione del testo su Keep. Questo aggiornamento, che sta venendo già distribuito gradualmente agli utenti, permetterà di personalizzare ulteriormente le note, rendendo più facile organizzare le idee. Sebbene l’aggiornamento sia ancora in fase di implementazione, questa è una caratteristica che potrebbe portare un miglioramento significativo nell’esperienza d’uso di Google Keep dato che si potrà arricchire le note e renderle più personali.