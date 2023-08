Google Discover è un servizio del colosso di Mountain View il cui scopo è quello di mostrare all’utente una serie di contenuti e notizie, basati sui suoi interessi, sulle ricerche effettuate in precedenza e su specifici algoritmi; lo strumento è raggiungibile grazie all’apposito pannello a sinistra dell’interfaccia della homescreen di buona parte degli smartphone in circolazione, oppure direttamente dall’app Google.

Poco tempo fa l’azienda ha iniziato ad apportare alcune modifiche al look di Discover che, nelle ultime ore, ha iniziato a ricevere ulteriori novità; diamo un’occhiata insieme.

Google Discover vi permette di avere sotto’occhio la qualità dell’aria nella vostra zona

Attualmente Google Discover mostra, sotto la barra di ricerca, una serie di schede contenenti varie informazioni come Finanza (che mostra prezzi delle azioni e tendenze di mercato), Sport (con aggiornamenti sulle squadre che l’utente segue) e Meteo.

A breve Google introdurrà una nuova scheda grazie alla quale l’utente potrà avere indicazioni circa la qualità dell’aria nella sua zona; attualmente questa nuova funzionalità è presente nella versione beta dell’app Google (sia su Android che su iOS), anche se in realtà viene visualizzata una scheda vuota quando si esegue una ricerca sulla qualità dell’aria.

Inoltre, come potete notare dall’ultima immagine nella galleria qui sotto, sembra che Discover stia adottando una scheda dedicata al meteo più larga rispetto alla precedente, molto più gradevole esteticamente.

Nonostante non ci siano indicazioni ufficiali circa le tempistiche di implementazione stabile, considerando la presenza dell’interruttore della nuova impostazione nel menù Personalizza (nonostante la scheda vuota) è plausibile che non manchi molto prima che Google aggiusti il tutto e rilasci la nuova funzionalità in forma stabile per tutti gli utilizzatori di Discover.

Potrebbe interessarti anche: Stufi di Google Discover? Ecco come migliorarlo o disattivarlo completamente