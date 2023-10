A quasi un anno di distanza dal grande aggiornamento grafico che ha investito la piattaforma, tramite un nuovo post sul blog ufficiale, YouTube ha annunciato ufficialmente tante piccole novità, funzionali e grafiche, che sbarcheranno presto all’interno dell’app e del client Web.

Le novità, modellate attorno al feedback di spettatori e creatori di contenuti, si possono suddividere fondamentalmente in tre tronconi: strumenti, scorciatoie e funzionalità durante la visione dei contenuti, nuovi strumenti per la ricerca dei contenuti e novità all’interfaccia grafica durante la riproduzione dei contenuti.

Tutte le ultime novità dell’app YouTube

Il team di YouTube ha annunciato una serie di novità per l’app (sia su smartphone che su smart TV) e per il client Web; tutte queste modifiche verranno gradualmente implementate nelle prossime settimane.

“L’anno scorso abbiamo lanciato un nuovo aspetto per YouTube, aggiungendo elementi di design e funzionalità più moderni che hanno aiutato i nostri spettatori a sentirsi più immersi durante la visione. Ma siamo solo all’inizio: oggi implementeremo tre gruppi di nuove funzionalità e aggiornamenti al design per aiutarvi a ottenere di più da YouTube. Che voi stiate guardando video o creandoli, ecco alcune delle nostre novità preferite.”

Novità durante la visione dei contenuti

Partiamo dal primo gruppo di novità, tutte incentrate sull’esperienza utente durante la visione di un video.

Volume stabile

Volume stabile è disponibile da oggi sui dispositivi mobile. Si tratta di una funzionalità, abilitata di default, che normalizza i volumi dei video per fornire all’utente una esperienza di visione e ascolto ancora migliore

Scorciatoia per attivare la riproduzione a velocità doppia

Gli utenti che sfruttano YouTube tramite client Web o app su tablet e smartphone potranno presto godere di una nuova scorciatoia per attivare la riproduzione a velocità doppia.

Basterà tenere premuto un punto qualsiasi del lettore per aumentare automaticamente la velocità di riproduzione; sollevando il dito, il video riprenderà la riproduzione a velocità normale.

Novità per trovare lo specifico momento di un video

Per aiutare gli utenti a cercare in maniera più efficace un punto specifico di un video, il team di YouTube sta introducendo le miniature di anteprima più grandi. Nel caso in cui l’utente inizi a cercare ma voglia tornare indietro, basterà spostare il dito nel punto in cui ha iniziato a fare la ricerca e, quando lo smartphone vibrerà, rilasciare.

Arriva il “blocco schermo” per evitare i tocchi accidentali

Per evitare tocchi accidentali che interrompono (o disturbano) la visualizzazione, il team di sviluppo sta introducendo una sorta di “blocco” del lettore: in questo modo, l’utente dovrà confermare la propria intenzione di volere “sbloccare” il lettore e non rischierà più di effettuare tocchi indesiderati.

Novità per la ricerca di contenuti

Il secondo gruppo di novità investe la ricerca dei contenuti all’interno dell’app: la prima delle due è una novità di cui abbiamo già parlato in precedenza; la seconda novità, porta su YouTube una funzionalità già presente all’interno dell’app Google.

Arriva la scheda “Tu”

Ne avevamo parlato all’inizio del mese e ora arriva l’annuncio ufficiale: a partire da oggi è partito il rollout della nuova scheda “Tu” che sostituisce la “Raccolta” all’interno della barra di navigazione, svolgendo più o meno lo stesso ruolo.

All’interno della scheda sono presenti i video dell’utente, le playlist, la cronologia, download e acquisti, nonché tutte le impostazioni relative all’account o al canale. Questa novità arriva sul client Web, su tutti gli smartphone e su tutti i tablet.

Basterà canticchiare una canzone per trovarla

YouTube sarà presto in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per aiutarvi a trovare una canzone che avete in mente ma della quale non ricordate titolo e parole: basterà semplicemente canticchiarla. Questa funzionalità arriverà, nelle prossime settimane, sull’app per dispositivi Android.

Novità per l’interfaccia utente dell’app durante la riproduzione

L’ultimo gruppo di novità riguarda alcune modifiche all’interfaccia durante la riproduzione di un video, sul fronte delle animazioni per l’app mobile o il client Web, e sul fronte dell’accesso rapido a tutte le informazioni di un video per l’app sulle smart TV.

Nuove animazioni per i like e le iscrizioni ai canali

Per dare “più vita” all’esperienza di visione dei video, sia su Web che su dispositivi mobile, YouTube ha aggiunto nuove animazioni, come le “reazioni” in base a ciò che dice il creatore del contenuto.

Quando i creators invitano gli utenti a iscriversi al canale o lasciare un mi piace, in sincrono con l’audio, apparirà un segnale visivo su quei pulsanti. Se gli utenti accettano e si iscrivono o lasciano mi piace, ci sono delle animazioni “festose”. Ci sono anche nuove animazioni per il conteggio delle visualizzazioni e il conteggio dei mi piace durante le prime 24 ore dal caricamento del video stesso.

Il client per smart TV è ora più ottimizzato e intuitivo durante la visione

C’è una novità anche per l’app sulle smart TV: durante la visione, i dettagli del video sono stati raggruppati all’interno di un nuovo menu verticale che consente l’accesso rapido alla descrizione, ai commenti, al pulsante d’iscrizione e ai capitoli del video. Basterà premere sul titolo del video per accedere a questo menu.

Come scaricare o aggiornare l’app di YouTube

Per scaricare o aggiornare l’app di YouTube per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

