Rispetto alle altre applicazioni principali di Google, quella di YouTube ha mantenuto il suo design particolare e con un proprio linguaggio, che contaddistingue la piattaforma streaming del colosso di Mountain View.

Il team di sviluppatori di Google di recente ha avviato i test relativi ad una riprogettazione che va a sostituire la scheda Libreria con quella “Tu”.

Come cambia l’interfaccia dell’app YouTube su Android

In questo test l’app YouTube rimuove l’avatar del proprio profilo nell’angolo in alto a destra per spostarlo nella barra in basso, ove serve come icona per una nuova scheda chiamata “Tu” (ha il compito di combinare le funzionalità del precedente menu account e della Libreria).

Tutte le app Google hanno l’immagine dell’account nella stessa posizione e questa riprogettazione di YouTube rappresenta così una notevole differenza, ricordando in qualche modo Instagram e altre applicazioni social.

Le informazioni sul proprio canale vengono visualizzate per prime insieme ai pulsanti per cambiare account, accedere al proprio account Google e attivare la navigazione in incognito.

Gli utenti hanno anche la possibilità di accedere alle impostazioni dell’app attraverso l’icona a forma di ingranaggio, che appare soltanto in questa pagina ed è più a portata di mano rispetto a prima.

A seguire ci sono i caroselli per la cronologia e le playlist (che non è più un elenco continuo). La pagina viene quindi completata dai propri video, i download, i film, i vantaggi Premium, la guida e i feedback.

Al momento non è chiaro se questa nuova interfaccia verrà messa a disposizione di tutti gli utenti YouTube attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

