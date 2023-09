YouTube rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema di servizi di Google nonché secondo sito più visitato al mondo, stando ai dati del portale Similarweb, pertanto il colosso è costantemente al lavoro nell’arricchirne e rifinirne l’esperienza utente. È quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane per quanto concerne l’app per Android la quale sta ricevendo una piccola modifica all’estetica del player dei video e sta intensificando la battaglia contro gli ad blocker.

Ebbene, la novità di oggi è il culmine di un rilascio iniziato nel mese di aprile ovvero l’introduzione di una nuova animazione d’avvio dell’applicazione che diventa più moderna e accattivante. Scopriamola insieme.

YouTube abbraccia una animazione d’avvio moderna e nostalgica

Come accennato, la nuova animazione è stata scovata lo scorso aprile e ora sembrerebbe star raggiungendo un numero crescente di utenti i quali stanno segnalando la modifica dell’interfaccia dello splash screen dell’applicazione su Android.

L’animazione riprende appieno quella già presente da molti mesi su Android TV, fatta eccezione per il suono d’apertura ed è stata realizzata in collaborazione con Antfood, uno studio di branding sonoro, così come Buck, un’azienda creativa focalizzata sul branding; l’obiettivo del rinnovamento grafico è stato quello di creare e trasmettere una sensazione nostalgica e analogica, più umana e meno digitale.

Dietro questo cambiamento c’è un ampio studio in merito ai loghi e ai suoni di apertura delle applicazioni dei servizi più famosi al mondo, sulle orme di Netflix, la cui animazione e suono d’avvio sono ormai entrati a far parte dell’immaginario culturale collettivo.

In tal senso, l’animazione si ispira al primo player video della piattaforma nonché alle vecchie televisioni a tubo catodico e all’effetto visivo generato dal loro spegnimento. Al momento dell’apertura si verrà accolti dall’icona di YouTube che si convertirà poi nell’iconica barra di riproduzione rossa con il tasto “play” del logo come pulsante alla sua sinistra. Il tutto nella cornice di un’animazione fluida e moderna.

La nuova grafica non verrà visualizzata ogni qualvolta si aprirà l’app bensì farà la sua comparsa alla prima apertura o qualora l’applicazione non venisse aperta da molto tempo.

Peraltro, la nuova animazione è disponibile esclusivamente sui dispositivi Android e non è chiaro se e quando sbarcherà su iOS.

La disponibilità di questa animazione è alquanto imprevedibile trattandosi di un’implementazione lato server; come segnalato online, molti utenti l’hanno ricevuta nei mesi scorsi ma ora non la vedono più sul proprio dispositivo, alcuni la stanno ricevendo in queste ore mentre altri, la maggior parte dell’utenza, ancora non ne hanno segnalato la ricezione nonostante abbiano aggiornato l’applicazione alla versione 18.36.39, l’ultima disponibile sul canale stabile, né tantomeno su quello beta con la versione 18.37.34.

Come aggiornare l’app sui dispositivi Android

Come avrete capito, per poter provare con mano la nuova animazione d’avvio di YouTube non rimane che pazientare e attendere l’aggiornamento lato server.

Qualora, invece, voleste aggiornare l’app per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il seguente badge.

E voi avete ricevuto la nuova animazione d’avvio? Fatecelo sapere nel box commenti.

Potrebbe interessarti anche: Google annuncia la nuova app Fitbit, ecco come sfruttarla al meglio