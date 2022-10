Dopo svariati mesi di test, YouTube ha ascoltato i feedback degli utenti e ha annunciato ufficialmente, tramite un post sul blog ufficiale, diversi aggiornamenti grafici alla piattaforma che giungono sul client per Android, per iOS, per Smart TV e per browser Web.

Tra le novità, pensate per svecchiare un po’ la piattaforma che ha compiuto 17 anni all’inizio di quest’anno, rientrano il nuovo tema scuro con il nero a farla da padrone, la modalità Ambient, altre novità estetiche e altre novità funzionali.

YouTube si appresta a ricevere un nuovo look and feel

Come anticipato in apertura YouTube, la piattaforma per la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali nata nel febbraio del 2005 e di proprietà di Google dall’ottobre del 2006, ha annunciato ufficialmente il rilascio di alcune novità per rinnovare graficamente la piattaforma, pensate per rispondere al feedback degli utenti sparsi in tutto il mondo, desiderosi di un design più “pulito e vivace”.

Tutte le novità sono state illustrate all’interno di un lungo post sul blog ufficiale della piattaforma e sono accompagnate da una nota di Neal Mohan, Chief Product Officer di YouTube:

“Quando il primo video di YouTube è stato caricato nel 2005, YouTube aveva una barra di ricerca e un elenco di tag video sulla sua home page. Da allora, si può dire che abbiamo subito alcuni cambiamenti. In quest’ultima puntata della nostra serie Innovation, condividiamo un aggiornamento del design che renderà YouTube più moderno e porterà nuove funzionalità per potenziare lo YouTube che conosci e ami.“

Il nuovo tema scuro e la modalità Ambient sbarcano su YouTube

Il team di YouTube sottolinea come il colore sia stato un tema chiave durante la fase dello sviluppo della piattaforma: l’obiettivo era quello di aggiungere vivacità alle app senza stravolgere le abitudini degli spettatori.

Dopo avere percorso svariate strade, l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla nuova Modalità Ambient, già ampiamente testata da un discreto numero di utenti in anteprima: in sostanza, questa modalità sfrutta il campionamento dinamico del colore per fare in modo che il colore di sfondo dell’app si adatti al video che è in riproduzione, replicando l’effetto della luce che gli schermi proiettano in una stanza buia.

Questa funzionalità sarà presto disponibile sul client Web e sull’app per dispositivi Android e iOS di YouTube, purché sul dispositivo sia attiva il tema scuro.

A tal proposito, YouTube introduce un rinnovato tema scuro che, finalmente, sostituisce il grigio con un più profondo nero, per dare maggiore risalto ai colori. Il nuovo tema scuro verrà distribuito sul client Web, sull’app per dispositivi Android e iOS e sull’app per le Smart TV.

Altre novità estetiche per le playlist video e per i pulsanti

YouTube rinnova anche la parte grafica relative alle playlist video: queste, da adesso, adotteranno lo stesso trattamento del colore reso possibile della modalità Ambient, ma anche senza che sia attivo il tema scuro, all’interno di una pagina rinnovata che mostra più dettagli sulla playlist stessa, in modo che gli spettatori possano avere più informazioni a colpo d’occhio.

Un’altra novità estetica si manifesta nella pagina di visualizzazione del video, resa di più facile leggibilità per gli occhi dello spettatore: i link di YouTube nelle descrizioni dei video si trasformeranno in pulsanti e le azioni frequenti come “Mi piace”, “Condividi” e “Scarica” sono state formattate per ridurre al minimo le distrazioni: non sono più singole icone con sotto i contatori o la spiegazione di cosa faccia il pulsante; come si può apprezzare dalla seguente immagine, tutto è racchiuso adesso all’interno di pulsanti a forma di pillola e la soluzione risulta davvero più discreta.

Anche il pulsante “Iscriviti” sta per essere rinnovato: verrà reso anch’esso come un pulsante a forma di pillola e sarà in forte contrasto rispetto al resto dell’interfaccia, sebbene perda l’iconica colorazione rossa. In generale, la riga con il canale autore del video e il pulsante per iscriversi al canale è stata spostata sopra rispetto ai pulsanti per le azioni rapide, subito sotto al titolo del video.

Il pinch-to-zoom e la funzionalità “precise-seeking” arrivano su YouTube

Annunciata all’inizio dell’anno, la funzionalità di pinch-to-zoom (ovvero pizzica per eseguire lo zoom) è finalmente disponibile: durante la riproduzione di un video, l’utente potrà ingrandire il video con un semplice pizzico, alla stregua di quando si effettua lo zoom su una foto della galleria.

Non sarà, poi, necessario, tenere le dita in posizione per mantenere lo zoom desiderato: una volta effettuato lo zoom, il video rimarrà sul dettaglio fino a quando l’utente non deciderà di tornare indietro.

L’ultima novità disponibile è la funzionalità precise-seeking (ricerca precisa) che consente a un utente di scorrere il video, per raggiungere la parte precisa a cui è interessato, con l’ausilio delle miniature dei frame.

La funzionalità si aggiunge alla già comoda funzionalità della suddivisione in capitoli dei video e alle possibilità di tenere premuto a lungo per scorrere lungo in video e di effettuare un doppio tap con due dita per passare al capitolo successivo; per sfruttare precise-seeking, è sufficiente trascinare o scorrere verso l’alto per aprire la riga con le miniature; a questo punto, basterà scorrere la barra di avanzamento che sarà corredata dalle miniature per beccare il momento esatto del video.

Entrambe queste ultime due funzionalità sono in fase di rilascio, a partire da oggi, per tutti gli utenti che utilizzano YouTube sugli smartphone Android e iOS (la ricerca precisa arriva anche sul client Web).

Il team di YouTube chiude l’intervento sottolineando l’impegno nel volere continuare a migliorare la piattaforma, a partire da queste novità che verranno distribuite in maniera graduale per tutti gli utenti, il cui feedback (sia dei creatori che degli spettatori) continua ad essere fondamentale per la crescita della piattaforma stessa.

Per aggiornare l’app di YouTube per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

