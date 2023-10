Google è solita nascondere alcune funzionalità in via di sviluppo per le proprie app dietro flag sperimentali per sviluppatori: è il caso di due novità, una a testa, per Google Messaggi e Google Play Store.

Per l’app di messaggistica, il team di sviluppo sta lavorando a una funzionalità pensata per salvaguardare la privacy degli utenti che eseguono la condivisione dello schermo tramite, ad esempio, app per le videoconferenze; per lo store ufficiale, invece, il team di sviluppo lavora a una novità a livello dell’interfaccia utente.

Google Messaggi: in via di sviluppo una novità sul fronte privacy

Google Messaggi, l’app predefinita degli smartphone Pixel per l’invio/ricezione di messaggi SMS, MMS e RCS, nonché un valido client che può essere installato su qualsiasi altro smartphone Android, è costantemente aggiornata da Google che, nel tempo, ha aggiunto tantissime funzionalità.

Da un paio di settimane, l’app ha ricevuto, a livello globale, una nuova interfaccia più pulita e minimale, in linea con i canoni del Material You, anche sul fronte della condivisione/inoltro del messaggi con un ridisegnato selettore delle conversazioni.

Oggi invece, vi raccontiamo di una nuova funzionalità sui fronti privacy e sicurezza, attualmente in fase di sviluppo e scoperta dal noto insider @AssembleDebug e condivisa sul blog TheSpAndroid.

Il team di sviluppo di Google Messaggi sta lavorando per adottare misure restrittive contro le app che possono sfruttare la condivisione dello schermo, bloccando loro completamente l’accesso all’app. Recentemente, è stato introdotto il flag sperimentale (bugle_phenotype__enable_screen_detection_checker del pacchetto com.google.android.apps.messaging) che nasconde e controlla la funzionalità, e il leaker ha potuto anche testarla.

Come si presenta questa novità

Quando si effettua la condivisione dello schermo, ad esempio attraverso Google Meet, e si prova ad accedere all’app Google Messaggi, l’utente viene accolto da un popup (mostrato nell’immagine sottostante) e il contenuto viene immediatamente oscurato (nel caso in cui fossero presenti dati sensibili) per motivi di sicurezza. Il popup non può essere chiuso ma resta persistente: l’unico modo per chiuderlo è interrompere la condivisione dello schermo; solo allora sarà possibile accedere nuovamente all’app di messaggistica.

Allo stato attuale, tuttavia, la funzionalità non è ancora operativa al 100%: se durante la condivisione dello schermo arriva una notifica di Google Messaggi, infatti, essa risulta visibile e, addirittura, permette di accedere all’intera conversazione, vanificando qualsiasi limite nella condivisione dello schermo.

Come tutte le funzionalità nascoste da flag sperimentali, anche questa è in via di sviluppo: potrebbero passare mesi prima che effettivamente Google la implementi, per tutti, tramite un aggiornamento dell’app.

Come scaricare o aggiornare Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, vi basterà cliccare sul badge sottostante ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Google Play Store: presto la barra di ricerca sarà persistente

Anche il Google Play Store riceve spesso e volentieri novità, ultime in ordine cronologico il nuovo sistema di valutazione delle app e una piccola novità grafica apprezzabile soprattutto dagli smartphone con pannello OLED.

Stando a quanto condiviso dal solito @AssembleDebug sul proprio canale Telegram @GApps Flags & Leaks, Google sta lavorando per rendere la barra di ricerca persistente nella parte alta dell’applicazione. La novità è attualmente nascosta dietro il flag sperimentale SearchHome__enable_search_home del pacchetto com.google.android.finsky.stable.

Tramite il seguente video, potete vedere la novità in azione sull’app del Google Play Store; rispetto a come stanno attualmente le cose “per tutti”, si nota che, scorrendo verso il basso, la barra di ricerca non sparisce ma resta fissa sopra alle etichette (come “Per te”, “Classifiche“, “Altri dispositivi“).

Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

C0me anticipato in precedenza, la barra di ricerca persistente è una funzionalità dell’app Google Play Store “nascosta” dietro un flag sperimentale per sviluppatori.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.

