Google sta lavorando a qualche modifica per due delle sue applicazioni più utilizzate: parliamo di Contatti e di Google Foto, ma per il momento non si tratta di cambiamenti disponibili per tutti. Non abbiamo a che fare con delle rivoluzioni, ma di alcuni perfezionamenti e di una possibile nuova funzione: andiamo a scoprirli più da vicino.

Qualche modifica per Google Contatti, tra spostamenti e non solo

Google Contatti è una delle app Android più utilizzate per la gestione dei contatti della rubrica, e in tanti possono già ritrovarla a bordo dello smartphone visto che in alcuni casi risulta preinstallata. A quanto pare con le prossime versioni la casa di Mountain View potrebbe spostare alcune opzioni sul fondo della schermata, rimuoverne altre e aggiungere un’opzione rapida per l’aggiunta ai contatti preferiti. Utilizzando delle flag nascoste, possiamo anticiparvi qualcosa.

Come possiamo vedere nelle immagini qui sotto, tra le opzioni spostate abbiamo “Blocca numeri” e “Invia a segreteria“, che traslocano dal menu con tre puntini e trovano spazio più in basso. La prima immagine mostra l’attuale applicazione, le altre i cambiamenti allo studio e anticipati da GApps Flags & Leaks.

In più, Big G potrebbe rimuovere i riquadri con “Contatti telefonici“, “Contatti email” e “Società“. Dalle immagini qui in basso possiamo comprendere meglio il cambiamento (la prima mostra l’app attuale, la seconda la sparizione dei riquadri).

Infine, alcuni contatti potrebbero guadagnare il suggerimento “Aggiungi ai preferiti” nella parte inferiore della pagina. A quanto pare non verrebbe mostrato in tutti i contatti, ma solo in quelli chiamati di frequente o quelli con i quali si interagisce maggiormente.

Se non avete l’app Google Contatti e volete scaricarla, potete seguire il badge qui in basso:

Google Foto: nuova funzione o semplice rinnovamento?

C’è una possibile novità in arrivo anche per Google Foto, una delle applicazioni Android più popolari per il backup di foto e video. In base a quanto sappiamo, Google starebbe lavorando a una funzione “Highlight Video“, ma non abbiamo molti dettagli. Le stringhe (photos_create_movie_assistivecreation_onboarding_page_one_body_rebranded e photos_create_movie_assistivecreation_onboarding_page_two_title) suggeriscono soltanto la possibilità di poter creare un video dei momenti salienti riguardanti una persona speciale, una recente vacanza o l’ultimo anno, partendo dalla selezione di persone, luoghi o altro.

Queste indicazioni sembrano puntare a un semplice cambio di nome o rinnovamento dell’attuale funzione “Filmato“, disponibile tra le utilità (“Raccolta > Utilità > Filmato“). Per scoprirlo dovremo attendere una delle prossime versioni di Google Foto. Potete verificare di disporre dell’ultima release dell’app seguendo il badge qui sotto:

