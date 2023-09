Uno dei principali punti di forza di Android è rappresentato senza dubbio dal Google Play Store: la fortuna di questo sistema operativo, infatti, è in gran parte merito dell’enorme abbondanza di applicazioni che mette a diposizione degli utenti.

Con gli smartphone e i tablet Android è possibile fare quasi ogni cosa in tutti gli ambiti della vita di tutti i giorni, dal lavoro allo svago, dalle attività più serie (come, ad esempio, la salute) ai giochi e ciò è possibile proprio grazie all’ecosistema creato dal colosso di Mountain View.

Proprio l’enorme quantitativo di applicazioni e giochi disponibili sul Google Play Store rende di fondamentale importanza il continuo miglioramento dei sistemi studiati per aiutare gli utenti a destreggiarsi tra i tanti titoli e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è piuttosto attento a questo specifico aspetto.

Stando a quanto è stato riportato da AssembleDebug su X, una delle ultime novità è rappresentata da un nuovo modo per valutare le applicazioni: gli utenti potranno scorrere con il dito sulle stelline disponibili sino a quella desiderata.

Introducing the brand new feature of Google Play Store – Rating Slider ⭐⭐⭐⭐⭐

I don’t know who will find it useful but Google added this in Play Store 37.6.24 update. 🥴#Google #Android pic.twitter.com/uhJihwBFMx

— AssembleDebug (@AssembleDebug) September 27, 2023