Il team di sviluppatori di Google Messaggi ha iniziato a testare un’interfaccia ridisegnata per la schermata principale la scorsa estate e pare che finalmente sia pronta per implementarla a livello globale.

Dopo alcuni mesi di test nel canale beta, infatti, nelle scorse ore la nuova interfaccia ha iniziato ad essere disponibile anche per gli utenti che si affidano alla versione stabile dell’app di messaggistica del colosso di Mountain View.

Google Messaggi cambia look e diventa più moderna

Il cambiamento più importante è rappresentato dalla decisione di Google di non utilizzare più un cassetto di navigazione, soluzione che aiuta a rendere l’aspetto dell’app più moderno.

Gli utenti possono trovare le voci Archiviati, Messaggi bloccati e spam, Contrassegna tutti come letti e Accoppiamento dispositivo toccando l’avatar del proprio profilo nell’angolo in alto a destra (un apposito avviso spiega che questi elementi sono ora in un unico posto insieme alle impostazioni dell’app).

Inoltre, il team di Google Messaggi ha aggiornato anche il sistema della ricerca, che mostra una griglia di categorie invece del carosello precedente: gli utenti troveranno delle scorciatoie per i filtri per Non letti, Conosciuti, Sconosciuti, le conversazioni contrassegnate come Speciali, Immagini, Video, Luoghi e Collegamenti.

Sebbene il rilascio di questa nuova interfaccia non sia stato annunciato in via ufficiale dal team di Google, sono tanti gli utenti che con l’ultima versione stabile dell’applicazione la riescono a visualizzare.

Chi dovesse vedere ancora la vecchia interfaccia, può provare a forzare l’arresto dalla sezione dedicata alle informazioni sull’app (all’interno del menu delle Impostazioni).

Se desiderate scaricare le ultime versioni di Google Messaggi per Android potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store sfruttando il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: la lista delle novità della beta 1 di Android 14 QPR1 è lunghissima