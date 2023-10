L’ecosistema delle applicazioni made by Google vanta diversi servizi fra quelli che l’azienda offre ai propri utenti, alcuni indubbiamente più utili di altri, nonché alcuni più apprezzati di altri; tra questi figurano le applicazioni Messaggi e Contatti che, come altri software proprietari, ricevono ciclicamente alcune correzioni e migliorie.

Oggi diamo uno sguardo alle ultime novità, in arrivo o già disponibili, per le due applicazioni in questione.

Google Messaggi si adegua al menù di condivisione di Android

Partiamo dall’applicazione di messaggistica del colosso di Mountain View, di recente abbiamo visto come la società abbia largamente implementato la diffusione della nuova interfaccia di Google Messaggi, mentre oggi diamo uno sguardo ad una novità che sarà disponibile per tutti nel prossimo futuro.

Con l’ultima versione beta del software sembra che Google stia testando alcuni cambiamenti al selettore di conversazioni quando si seleziona Messaggi dal menù di condivisione di Android, attualmente viene visualizzato un pop up “Seleziona conversazione” nel quale vengono visualizzati i contatti delle conversazioni più recenti, corredati di immagine profilo, nome e numero.

Come potete notare dalle immagini in galleria, la nuova versione apre una pagina a schermo intero “Seleziona destinatari” con un apposito tasto per la ricerca nell’angolo in alto a destra, le cinque “Conversazioni recenti” sono elencate per prime mentre poco più sotto è presente la lista dei contatti. Una volta selezionato un contatto, la sua immagine profilo verrà visualizzata nella parte superiore, dando modo all’utente di selezionarne altri.

La novità in questione è, come già detto, attualmente disponibile per alcuni utenti nel canale beta; non ci sono informazioni chiare circa le tempistiche di diffusione per tutti gli utenti, non ci resta che attendere.

Google Contatti riceve il nuovo widget per il contatto individuale

L’ultima novità implementata in Google Contatti era già stata intravista nel mese di agosto, si tratta di un aggiornamento del widget del contatto individuale che ora segue maggiormente i canoni estetici dello stile Material You.

Le configurazioni più piccole (1×1 e 2×1) mostrano solo l’immagine circolare del profilo, la configurazione 3×1 mostra due scorciatoie per chiamate e messaggi, mentre le configurazioni superiori (4×1 e 5×1) mostrano anche il nome del contatto.

Andando ad aumentare l’altezza si ottiene un widget dalla forma rettangolare con il nome nell’angolo in alto a sinistra e le stesse scorciatoie in basso (nella parte inferiore destra aumentando ulteriormente la dimensione).

L’estetica del nuovo widget è in fase di distribuzione per tutti gli utenti con l’ultima versione di Google contatti, la 4.17, qualora per voi non fosse ancora disponibile potete controllare l’eventuale disponibilità di un aggiornamento direttamente dal badge sottostante.

