Vi sembra di aver notato una colorazione ancora più scura nelle ore serali per il Google Play Store? Non è solo un’impressione: in questi giorni la casa di Mountain View sta rilasciando lato server una versione ancora più scura, tendente al nero completo. Per la gioia dei possessori di smartphone con pannelli OLED.

Il Google Play Store sta diventando ancora più scuro

Il tema scuro del Google Play Store sta diventando ancora più scuro con l’ultima modifica da parte di Big G. Come potete vedere nell’immagine comparativa qui sotto, lo sfondo finora grigio scuro è diventato più nero: non stiamo parlando di un nero completo in pieno stile OLED, ma ci siamo vicini. Se fate fatica a percepire la differenza, provate a confrontare l’icona dell’app nera.

Questo cambiamento è in test da qualche tempo, ma in questi giorni sta raggiungendo sempre più utenti. Il (quasi) nero è arrivato non solo come sfondo della schermata iniziale, ovviamente, ma anche nelle altre schermate (inclusa quella per aggiornare le applicazioni). Purtroppo non c’è un modo per velocizzare le cose, nel caso non abbiate ancora ricevuto la novità: l’unica cosa che potete fare è verificare di avere a bordo l’ultima versione del Google Play Store. Per farlo potete aprire l’app e selezionare “Impostazioni > Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“. Per cambiare manualmente il tema (chiaro o scuro) potete invece andare in “Impostazioni > Generali > Tema“.

Vi piace la nuova colorazione più scura per il Google Play Store? O preferivate quella grigia? Fateci sapere la vostra.

