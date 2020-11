Chromecast con Google TV è il nuovo dispositivo di casa Mountain View che permette di rendere Smart una qualsiasi TV e al tempo stesso poter trasmettere contenuti multimediali dal proprio smartphone. Ne abbiamo già parlato a ridosso del lancio su come funziona, come si installa e come si utilizza, oggi ci concentriamo invece su alcune funzionalità nascoste, inedite, che se utilizzate e applicate permettono di risolvere alcuni problemi di base e migliorare l’esperienza di utilizzo.

Trucchi per Chromecast con Google TV

Il primo suggerimento vi permetterà di guardare i contenuti Netflix, o di altri servizi di streaming, non disponibili in Italia per i più svariati motivi. Ad esempio serie TV come The Vampire Diaries sono disponibili solo negli Stati Uniti e, con questo trucco, potrete vederli comodamente anche dall’Italia. Inoltre, questo vi permetterà anche di vedere i contenuti Netflix italiani mentre vi trovate all’estero, dove altrimenti non potrete.

Per fare ciò serve configurare una VPN ovvero una sorta di rete virtuale privata, più sicura e anonima di una connessione normale. Fra le più famose ed affidabili c’è NordVPN (sponsor di questo contenuto) che fra le sue numerose funzionalità offre anche la crittografia di tutti i pacchetti che transitano dal vostro dispositivo e ha una politica di zero log, ovvero non tiene traccia di alcuna vostra navigazione online, e ha una applicazione dedicata compatibile con praticamente tutti i dispositivi Smart.

La cosa più interessante, e che ci interessa direttamente, è la possibilità di simulare la presenza del dispositivo in un altro paese, ad esempio Stati Uniti, e quindi avviando Netflix si possono vedere contenuti statunitensi che non sono disponibili in Italia.

NordVPN è un servizio a pagamento e l’abbonamento più vantaggioso è indubbiamente quello biennale (2 anni) al prezzo di 3,15€ al mese; per chi sottoscrive l’abbonamento col codice coupon “TUTTOANDROID” avrà in aggiunta 4 mesi gratuiti. In ogni caso potete provare il servizio e qualora non vi piacesse chiedere il rimborso entro 30 giorni.

Potete usare il servizio contemporaneamente su 6 dispositivi e compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo in circolazione, ad esempio su Google TV trovate appunto l’applicazione nella sezione App.

La procedura quindi è molto semplice:

fate la registrazione sul sito ufficiale NordVPN col codice sconto “ TUTTOANDROID “

sul sito ufficiale NordVPN col codice sconto “ “ installare NordVPN tra le App presenti su Google TV;

fare il login col proprio account;

attivare la rete VPN indicando la regione che si vuole utilizzare (Italia o Stati Uniti, etc.)

A questo punto avviando l’applicazione Netflix potrete guardare film e serie TV presenti solo nella regione selezionata. Ci teniamo a ricordare che tale strumento è completamente legale e viene permesso da Netflix dove sono presenti informazioni anche nelle proprie FAQ. L’utilizzo di una rete VPN è illecito SOLO nei paesi che ne vietano l’uso e l’Italia non rientra fra questi.

Personalizzare l’esperienza d’uso

Purtroppo a livello d personalizzazione si può fare ben poco, al netto di installare qualche launcher particolare. Potete:

spostare l’ordine delle app nel barra delle proprie app, semplicemente tenendone premuta una e cliccando “Sposta”;

disinstallare un’applicazione qualora non vi servisse più, sempre tenendo premuto e cliccando “Visualizza dettagli” e poi “Disinstalla”;

Modificare il comportamento del tasto di accensione e spegnimento, direttamente nel menu Impostazioni, controller remoto, modifica comandi;

Cambiare l’applicazione che si apre premendo il pulsante YouTube (funzionante solo se avete più app YouTube installate),

Collegare una memoria esterna aggiuntiva

Questo è indubbiamente uno dei trucchi per Google TV più interessanti perché permette di aumentare lo spazio di archiviazione del dispositivo che, di fabbrica, è risicata all’osso ovvero 4,4 GB disponibile all’utente.

Per fare ciò dobbiamo munirci di:

Basta ora collegare il cavo di alimentazione all’Hub, la penna USB all’Hub, l’Hub alla Chromecast e ovviamente la Chromecast al televisore. Una volta avviata basta andare nelle Impostazioni e poi in Memoria per formattare la penna USB come dispositivo per Storage. Fatto questo potrete installare da ora in poi le applicazioni direttamente sulla memoria esterna e non sulla memoria interna, potendo così installare ad esempio giochi pesanti.

Non tutte le app però consentono lo spostamento o comunque il salvataggio sulla memoria esterna, per risolvere ciò dovrete andare nelle Opzioni Sviluppatore e forzare l’impostazione, lo spieghiamo bene nel video ma non lo consigliamo al netto di particolari esigenze.

Avere i profili su YouTube

Una delle lacune di Chromecast con Google TV sono indubbiamente l’assenza dei profili a livello di sistema, possiamo però ovviare parzialmente a questo problema

agigungere account dalle impostazioni

aprire app YouTube, scollega

login con l’account desiderat

Collegamento a internet tramite Ethernet

Se l’HUB USB che avete comprato è dotato anche di una porta Ethernet, sappiate che potete usarla fare il collegamento tramite cavo. Non è richiesta alcuna configurazione, vi basta collegare il cavo Ethernet alla Chromecast con Google TV ed il gioco è fatto.

Molto utile se avete un router o modem (solitamente quelli in dotazione da parte degli operatori) di vecchia data che tramite WiFi non offrono il massimo delle performance.

Installare applicazioni tramite APK (sfondi Apple TV)

Se volete installare applicazioni particolari che magari avete trovato nel web (attenzione però a scaricare solo da fonti affidabili) potete installarle come semplici APK dato che Google TV è semplicemente una nuova versione di Android TV.

Farlo è molto semplice e per l’occasione vediamo come installare gli sfondi di Apple TV:

Munitevi dell’APK che volete scaricare, ad esempio questo per avere gli sfondi di Apple TV;

Sulla Chromecast con Google TV cercate l’applicazione File Commander e installatela;

Avviate l’applicazione e fate l’accesso col vostro account Google;

Adesso tramite lo smartphone o il computer, caricate nel vostro Google Drive l’APK;

Tornate quindi su Google TV e cercate l’APK appena caricato;

Tappate sull’icona e installate (alla prima installazione vi verrà richiesto di consentire l’installazione da sorgenti sconosciute, confermate).

Molto semplice e funzionale. Potete ora avviare l’applicazione installata per configurare e attivare gli sfondi di Apple TV che, a differenza di quelli di Google, sono animati.