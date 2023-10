Ci addentriamo nel fine settimana con una nuova raccolta di aggiornamenti software per dispositivi a marchio Samsung e questa volta troviamo una sfilza di smartphone — quasi tutti ancora sulla cresta dell’onda — e un wearable; quanto al contenuto degli update in distribuzione, si va dalle build beta alle classiche patch di sicurezza. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire insieme tutte le novità in rilascio.

Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Flip3, A54, serie S22, Buds2 Pro: le novità degli aggiornamenti

Con il recente lancio ufficiale dei Pixel 8 — che godranno di ben sette anni di supporto software e hardware —, Google ha rimesso le mani sul primato nel mondo Android quanto ad aggiornamenti software, ma Samsung si tiene stretta la piazza d’onore e questa raccolta ne è l’ennesima dimostrazione.

Partiamo dal pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5 5G — di cui trovate a questo link la nostra recensione —, che ha appena iniziato a ricevere la One UI 6.0 beta con base Android 14 in USA e India (gli utenti in quei Paesi possono iscriversi al programma beta tramite l’app Samsung Members). La versione firmware F946BXXU1ZWJ2 viene portata in dote da un file OTA bello corposo: circa 2,7 GB; al suo interno, non solo Android 14, ma anche le patch di sicurezza di ottobre 2023.

Per quanto riguarda l’altro pieghevole di quest’anno, le prime segnalazioni per Samsung Galaxy Z Flip5 (ecco la recensione) sono arrivate su Reddit e la versione introdotta, di identico contenuto, è la F73U1EU1ZWJ2.

Per maggiori dettagli sulle novità della One UI 6 con Android 14 di Samsung, vi rimandiamo al nostro video dedicato. Badate bene che a stretto giro potrebbe essere il turno anche dei modelli dello scorso anno Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4.

Messo per il momento in archivio il discorso relativo alla One UI 6, passiamo agli aggiornamenti “di routine”: già da qualche giorno, Samsung ha aperto le danze con le patch di sicurezza di ottobre 2023 e in queste ore sta prendendo il largo. Ecco tutti i modelli che si stanno aggiornando:

Chiuso il discorso relativo agli smartphone, c’è da parlare delle migliori cuffie true wireless attualmente nel listino del brand sudcoreano: le Samsung Galaxy Buds 2 Pro (di cui trovate di seguito la nostra recensione) stanno ricevendo il supporto alla funzionalità Bluetooth Auracast, che era stata preannunciata dal produttore nelle scorse settimane e permette di connettere più dispositivi audio ad un’unica sorgente. Le Buds 2 Pro sono attualmente le uniche cuffie di Samsung a supportare il Bluetooth LE Audio e il Codec Audio LC3, pertanto saranno anche le sole a beneficiare della novità. L’aggiornamento pesa 5,88 MB e arriva con le versioni firmware R510XXUAWI2 o R510XXU0AWI2.

Come aggiornare dispositivi Samsung

Con la premessa che nel caso di Samsung Galaxy Z Fold5 è necessaria la previa iscrizione la Beta Program — nei mercati considerati —, il percorso per cercare manualmente gli aggiornamenti sugli smartphone Samsung è quello solito: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Per quanto riguarda le cuffie, occorre passare per la companion app: Galaxy Wearable attraverso il Galaxy Store (“Menu > Aggiornamenti“, oppure selezionando “Aggiorna applicazioni” dopo aver tenuto premuto sull’icona) o dal Google Play Store seguendo il badge qui in basso.

