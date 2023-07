Samsung Galaxy A54 5G questa volta se la deve vedere con OnePlus Nord 3, il midrange coreano è ormai un abituè dei nostri confronti ma d’altra parte se si pensa alla fascia media viene spontanea l’associazione con lui, quello che chiamiamo generalmente un “riferimento”. Se l’è sempre cavata egregiamente e il lento ma inesorabile calo di prezzo gioca a suo favore. OnePlus Nord 3 però è un device nato sotto una buona stella e si è già dimostrato capace di tenere testa ad un arrembante Honor 90, ha delle ottime caratteristiche tecniche ed è forte della fusione tra OnePlus e OPPO, che in effetti sta dando ottimi frutti.

Vediamoli dunque nel nostro confronto, quale scegliere tra Samsung Galaxy A54 e OnePlus Nord 3?

Samsung Galaxy A54 5G vs OnePlus Nord 3

Perché scegliere Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 è da scegliere per andare sul sicuro con un prodotto collaudato, ricordiamo infatti che è costruito sulla base del Galaxy A53 e prima ancora dell’ A52, tutti prodotti che hanno avuto un ottimo riscontro da parte degli utenti. E’ il classico medio gamma di Samsung con i soliti pro e contro dei device coreani: ottime foto, qualità costruttiva impeccabile con tanto di resistenza all’acqua, software ricco di funzionalità e con supporto duraturo; ma anche una reattività che non è il massimo, una ricezione del segnale non irresistibile e un sensore di prossimità virtuale e non fisico che è meno pronto rispetto ad altri competitor.

Al momento del lancio aveva un prezzo che poteva far sorgere qualche dubbio, ma allo stato attuale, con le numerose offerte che lo vedono protagonista è impossibile non consigliarvelo a mani basse.

Perché scegliere OnePlus Nord 3

OnePlus non è più la OnePlus degli inizi, dopo la fusione con OPPO e la poca presenza dello stesso brand nel 2023, OnePlus sta assumendo un ruolo sempre più centrale e immediatamente le vendite sono ripartite, premiando ottimi prodotti come OnePlus 11 e lo stesso OnePlus Nord 3. Fino a fine luglio è in sconto a 499 Euro per la versione 16/256 GB, un prezzone per uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista e realmente privo di difetti significativi. I punti forti sono le prestazioni, il display e la user experience impreziosita da un ottimo feedback aptico e da un velocissimo lettore di impronte digitali, il supporto software però è ancora indietro rispetto al Samsung (3 aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza).

OnePlus Nord 3 ci è piaciuto praticamente su tutto, se avete un budget un po’ più elevato potrebbe valerne la pena.

OnePlus Nord3 è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale OnePlus.com/it al prezzo di 449€ nella versione 8/128 GB e 549€ nella versione 16/256 GB scontato fino a fine mese a 499€, in regalo la Sandstone Bumper Case o le cuffie OnePlus Type-C.