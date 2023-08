Samsung allarga la distribuzione della sua One UI 6.0 beta e lancia un nuovo firmware, che va a risolvere alcuni problemi della prima release. La versione di test di Android 14 firmata Samsung riguarda ancora una volta la sola gamma Galaxy S23, perlomeno in questa fase iniziale.

Samsung allarga la One UI 6.0 beta e lancia una seconda beta

Il programma beta della One UI 6.0 con Android 14 prosegue la sua corsa, mentre aspettiamo ancora il rilascio della versione stabile da parte di Google. Il beta test è partito qualche settimana fa da Stati Uniti, Corea del Sud e Germania, con la promessa di un ampliamento almeno a Cina, Polonia, Regno Unito e India. Ebbene, il produttore sud-coreano ha iniziato ad allargare il programma beta e ha reso disponibile in India (almeno per ora) il “suo” Android 14 per la gamma Galaxy S23.

Non si tratta dello stesso firmware rilasciato le scorse settimane nei tre Paesi citati più su, ma a tutti gli effetti di una One UI 6.0 beta 2: la versione S91*BXXU3ZWHO include le patch di sicurezza di settembre 2023 ed è in rilascio anche in Germania e Corea del Sud (Stati Uniti a seguire nelle prossime ore, probabilmente). Richiede un download di circa 1,7 GB per coloro che già facevano parte del programma di test, o di circa 3 GB per i nuovi arrivati.

Quali sono le novità della seconda beta della One UI 6.0 basata su Android 14? È presto detto grazie al changelog:

Improved shortcut key error when using a keyboard

Improved an intermittent infinite loading and playing error when using Netflix

Improved Home app crash problem

Improved Multi-Window stability in Secure Folder

Improved device selection instability in Music Share

Improved erase action instability when using the S Pen button

Improved execution fail of Repair Mode

Improved intermittent Reset issue

Improved sluggish performance after software update

Improved icon disappearance problem on the home screen

Improved the call sound issue when using Galaxy Buds

In poche parole si tratta solo di miglioramenti e perfezionamenti, senza l’aggiunta (almeno apparente) di nuove funzioni. Sono stati risolti problemi con la tastiera, lo streaming con Netflix, i crash e la sparizione di alcune icone nella schermata iniziale, il suono con le Galaxy Buds, ma anche migliorate alcune funzioni come il multi-window e la modalità manutenzione.

Come aderire al programma One UI 6.0 beta e come aggiornare alla beta 2

Purtroppo il programma beta di Android 14 e One UI 6.0 per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra non è disponibile per l’Italia, neanche con questo secondo firmware. Probabilmente a questo punto dovremmo mettere l’anima in pace e aspettare l’arrivo della versione stabile, attesa per la fine di ottobre (basandoci sullo scorso anno). Nel caso ci seguiate da uno dei suddetti Paesi nei quali il programma è disponibile, sappiate che per aderire dovete passare dall’app Samsung Members. Se già fate parte del beta testing, potete aggiornare alla beta 2 passando dalle impostazioni di sistema, seguendo “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

