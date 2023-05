Google Pixel 7a e Samsung Galaxy A54 5G sono tra i dispositivi di fascia media più apprezzati di questa prima metà del 2023, entrambi hanno specifiche ben bilanciate e una buona base di prezzo, dalla quale è già possibile scendere grazie agli sconti che non sono tardati ad arrivare. In questo momento è quindi probabile che alcuni di voi si siano trovati di fronte a questa scelta: la semplicità e potenza del Pixel o la completezza e affidabilità del Galaxy? Scopriamo quale scegliere nel nostro confronto.

Samsung Galaxy A54 vs Google Pixel 7a: video confronto

Perché scegliere Google Pixel 7a

La scelta del Pixel andrebbe fatta da tutti coloro che cercano un telefono semplice, veloce, piacevole da utilizzare e con un ottimo comparto fotografico. Sono queste in sintesi le caratteristiche vincenti dello smartphone di Google. Rispetto al suo rivale si distingue per la reattività e fluidità nel compiere ogni operazione e per una migliore qualità di foto e video. Il punto debole invece è l’autonomia, che può contare su una batteria più piccola rispetto a quella del Galaxy e ad una minore ottimizzazione software.

E’ dunque un prodotto per tutti coloro che non vogliono compromessi sulle prestazioni e magari non disdegnano un po’ di gaming, ma che al contempo sono incuriositi dalla proverbiale capacità fotografica dei Pixel, e perché no, dal possedere uno smartphone particolarmente vocato alle funzioni di intelligenza artificiale, che già ora sono una realtà e lo diventeranno sempre più nei prossimi anni.

Perché scegliere Samsung Galaxy A54 5G

Samsung gioca le sue carte con un prodotto equilibrato, privo di difetti evidenti seppur incapace di brillare per particolari aspetti. A54 è un mostro di costanza in tutto ciò che fa, dalle foto all’autonomia, passando per un software completo e ricco di funzionalità. E’ da preferire da tutti coloro che amano personalizzare l’esperienza d’uso nella grafica e nelle funzionalità, da quelli che possiedono altri dispositivi Samsung come cuffiette TWS o smartwatch e dagli aficionados che non vogliono rinunciare alla sicurezza delle OneUI.

Insomma A54 è uno smartphone che può andar bene per tutti e vi permetterà anche di risparmiare qualcosa rispetto al Pixel 7a.