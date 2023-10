Nella serata in cui ha annunciato ufficialmente i nuovi smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e il nuovo smartwatch Google Pixel Watch 2, Google ha colto l’occasione per introdurre anche due nuove colorazioni per le proprie cuffie true wireless Google Pixel Buds Pro.

Tutti i leak della vigilia, che hanno spoilerato qualsiasi cosa sui protagonisti del keynote Made by Google di New York, non avevano “risparmiato” nemmeno le cuffie, che non guadagnano comunque novità sul fronte dell’hardware.

Due nuove colorazioni per le Google Pixel Buds Pro

Oltre ad averle rinnovate con un corposissimo aggiornamento software, Google ha arricchito il numero di colorazioni disponibili per le Google Pixel Buds Pro, sfruttando il keynote Made by Google con ha rinnovato l’intero Pixel Portfolio tramite l’annuncio dei nuovi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2.

Le due nuove colorazioni delle cuffie, chiamate Grigio creta (“Porcelain” in inglese) e Azzurro cielo (“Bay” in inglese), riprendono due delle nuove colorazioni in cui debutta Pixel 8 Pro (in fin dei conti, la colorazione Obsidian aveva già una “corrispondenza” nella colorazione Grigio antracite delle cuffie).

Al netto della nuova colorazione, che potete ammirare nella seguente galleria d’immagini, non vi sono ulteriori novità dal punto di vista dell’hardware: le cuffie rimangono le stesse rispetto a quelle annunciate ormai un anno e mezzo fa.

Specifiche tecniche

Di seguito vi riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Google Pixel Buds Pro che, come anticipato in apertura, non cambiano:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

x x Peso cuffia: 6,2 grammi

Dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

x x Peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

(con auricolari inclusi) Driver dinamici custom da 11 mm

custom da Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni , un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

, un “voice accelerometer” e delle Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Sensoristica della custodia di ricarica: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

(rileva apertura e chiusura) Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

(resistenza ad acqua e sudore) Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

(resistenza all’acqua) Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Disponibilità (e prezzo) delle due nuove colorazioni

Le nuove colorazioni Grigio creta e Azzurro cielo delle Google Pixel Buds Pro sono disponibili all’acquisto da subito sul Google Store, su Amazon e su Unieuro; le nuove colorazioni vanno ad aggiungersi, dunque, alle vecchie colorazioni Grigio antracite, Grigio fumo, Verde cedro e Corallo per far sì che l’intero Pixel Portfolio possa essere acquistato in colorazioni abbinate.

Le novità, tuttavia, non si fermano alle colorazioni o alle novità lato software: cambia anche il prezzo di listino che rimane lo stesso rispetto al passato. Le cuffie costano 229 euro sul mercato italiano. Come suggerito sull’articolo di lancio dei nuovi Google Pixel 8, fino al prossimo 12 ottobre sarà possibile ricevere le cuffie in omaggio con il pre-ordine di uno dei due smartphone.

Acquista le Google Pixel Buds Pro in colorazione Grigio creta su Amazon

Acquista le Google Pixel Buds Pro in colorazione Azzurro cielo su Amazon

