Nuovo giorno, nuovo giro di indiscrezioni sul conto di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro: questo nuovo leak è decisamente corposo e chiama in causa il comparto fotografico dei nuovi gioiellini di Mountain View, tra specifiche tecniche complete e funzioni con cui Big G intende mostrare — ancora una volta — di cosa è capace.

Google Pixel 8 e 8 Pro: specifiche del comparto fotografico

In questi minuti, è apparso in rete un nuovo video promozionale dall’aria ufficiale che raccoglie quanto di buono le fotocamere dei Google Pixel 8 metteranno sul piatto grazie ai soliti miracoli del software di Big G. La fonte di queste informazioni è la leaker Kamila Wojciechowska, la quale non solo ha fornito al team di 91mobiles il video in questione, ma ha altresì condiviso su Twitter — X, se preferite — la lista delle specifiche tecniche dei nuovi Pixel, con particolare riferimento al comparto fotografico.

Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al dunque. Ecco le specifiche tecniche delle fotocamere dei due smartphone:

Google Pixel 8 : Fotocamere posteriori : Principale da 50 megapixel octa PD con ottica wide, pixel da 1,2 μm, apertura f/1.68, field of view di 82°, sensore da 1/1.31″, supporto al Super Res Zoom fino a 8x. Ultragrandangolare da 12 megapixel con autofocus, pixel da 1,25 μm, apertura f/2.2, field of view di 125,8° e correzione della distorsione. Fotocamera anteriore : Da 10,5 megapixel Dual PD a fuoco fisso con pixel da 1,22 μm, apertura f/2.2 e field of view di 95°

: Google Pixel 8 Pro : Fotocamere posteriori : Principale da 50 megapixel octa PD con ottica wide, pixel da 1,2 μm, apertura f/1.68, field of view di 82°, sensore da 1/1.31″ Ultragrandangolare da 48 megapixel quad PD con autofocus, pixel da 0,8 μm, apertura f/1.95, field of view di 125.5° e correzione della distorsione Teleobiettivo da 48 megapixel quad PD, pixel da 0,7 μm, apertura f/2.8, field of view di 21,8°, zoom ottico 5x e Super Res Zoom fino a 30x. Fotocamera anteriore : Da 10,5 megapixel Dual PD con autofocus, pixel da 1,22 μm, apertura f/2.2 e field of view di 95°.

:

Le fotocamere dei Pixel 8 promettono magie

Se la prima delle immagini condivise dalla leaker riassume le specifiche tecniche delle fotocamere di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, le altre immagini contengono una lunghissima lista di funzioni legate sia alla fotografia che alla cattura di video. Per gli elenchi completi vi rimandiamo alla visione delle immagini riportate sopra, qui però vogliamo soffermarci su quelle più interessanti, visto che il seguente video promozionale ci regala un’interessante panoramica dei risultati raggiunti dal team di Google.

Tra le funzioni esclusive esibite nel video, si possono evidenziare i controlli Pro — riservati a Pixel 8 Pro —, Real Tone, Night Sight, Astrofotografia, Super Res Zoom e la possibilità di sostituire i volti presenti nelle immagini verosimilmente grazie al Magic Editor. Questa volta, il team di Google ha riservato una particolare attenzione anche alla parte video, introducendo funzioni come Video Boost, Night Sight per i video con poca luce, Audio Eraser per ridurre i rumori di sottofondo e pare abbia migliorato nettamente la resa del colore della pelle.

Com’è evidente, quest’anno il colosso di Mountain View ha dedicato parecchie risorse al miglioramento del comparto fotografico dei suoi nuovi smartphone, nel tentativo di alzare l’asticella attraverso l’hardware, ma soprattutto attraverso il software. A questo proposito, è opportuno ricordare che nelle settimane precedenti erano già emerse indiscrezioni sull’interfaccia fotografica migliorata attesa al debutto coi Pixel 8 e sulle funzioni magiche prossime all’introduzione.

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro verranno presentati al mondo il prossimo 4 ottobre, con l’altrettanto atteso Google Pixel Watch 2 che sarà co-protagonista dell’evento. Insomma, ormai non manca molto, ma sappiamo già quasi tutto (proprio ieri, per dire, vi abbiamo mostrato le immagini di tutte le colorazioni dei due modelli).

