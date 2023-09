Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono ancora prepotentemente al centro della scena, protagonisti delle più disparate indiscrezioni e fughe di notizie che ce ne hanno svelato fino all’ultimo segreto, al netto, forse, dei prezzi ufficiali in euro.

Dopo aver diffuso in rete un’infografica di confronto delle specifiche con quelle dei predecessori in mattinata, il noto leaker Evan Blass (@evleaks) si è poi sbizzarrito nel pubblicare tutti i render stampa “ufficiali” dei due smartphone in tutte le colorazioni che saranno disponibili (diverse, in parte, da quelle trapelate in passato), oltre a qualche altra immagine promozionale, tra cui quelle che raffigurano i “bundle” per i pre-ordini (almeno sul mercato statunitense).

Trapelano locandine e render stampa dei Google Pixel 8

Come dicevamo in apertura, dei prossimi Google Pixel 8 (trovate qua la presunta scheda tecnica) e Pixel 8 Pro (trovate qua la presunta scheda tecnica) sappiamo quasi tutto grazie agli innumerevoli rumor che ci hanno permesso di conoscere quasi tutti i segreti dei due smartphone che debutteranno con a bordo Android 14.

Dopo una fase in cui emergevano indiscrezioni, specifiche e immagini non ufficiali, nell’ultima settimana abbiamo assistito a un crescendo di immagini e infografiche dall’aria ufficiale (diciamo ufficiosa) che hanno confermato quasi tutto ciò che era emersa in rete.

Dopo che gran parte dei dettagli (inclusi gli screenshot delle pagine dei prossimi flagship targati Google che verranno caricate sul Google Store) erano stati svelati dalla nota leaker Kamila Wojciechowska, un altro pezzo grosso del mondo dei leaker non ha voluto essere da meno, condividendo ciò che ancora rimaneva.

Ecco quindi che possiamo ammirare anche un poster del Pixel 8 (che si aggiunge ai tanti trapelati per il modello Pro) e i render stampa “ufficiali”, in tutte le colorazioni disponibili, di entrambi i modelli.

I render stampa di Google Pixel 8 in tutte le colorazioni

Il Google Pixel 8 arriverà in tre colorazioni: un grigio-verde (forse chiamato Hazel, che per certi versi ricorda la colorazione più particolare del Pixel 7 Pro), un nero, indicato dai rumor come Obsidian, e un rosa, indicato dai rumor come Peony.

Le ultime due colorazioni sono già note da tempo ma, rispetto alle indiscrezioni trapelate in tal senso un paio di settimane fa, ci sono due differenze: in primis, manca all’appello la colorazione azzurra; in secondo luogo, la colorazione verde acceso (indicata dai rumor come Jade) è sostituita da questa grigio-verde (parliamo di sostituzione perché lo sfondo abbinato è proprio quello che era trapelato già lo scorso giugno.

Google Pixel 8 in grigio-verde (forse “Hazel”)

Google Pixel 8 in nero (“Obsidian”)

Google Pixel 8 in rosa (“Peony”)

I render stampa di Google Pixel 8 Pro in tutte le colorazioni

Anche Google Pixel 8 Pro arriverà in tre colorazioni ma, ad affiancare la colorazione Obsidian che troviamo anche sul fratello minore, in questo caso troviamo un azzurro, indicato dai rumor come Bay o Sky, e un bianco, indicato dai rumor come Porcelain (sembra combaciare con la colorazione disponibile per il Google Pixel Fold).

Mentre queste tre colorazioni sono sulla bocca dei leaker da tempo, manca all’appello la colorazione verde a cui facevano riferimento in precedenza i rumor.

Google Pixel 8 Pro in azzurro (“Bay” o “Sky”)

Google Pixel 8 Pro in nero (“Obsidian”)

Google Pixel 8 Pro in bianco (“Porcelain”)

Ecco i bundle per chi preordina uno dei due smartphone

Come di consueto, pare che Google possa proporre bundle con un prodotto omaggio per coloro che decideranno di pre-ordinare uno dei due flagship 2023 (almeno sul mercato statunitense): col modello base, si potranno ricevere in omaggio le Google Pixel Buds Pro (valore commerciale di 229 euro); col modello Pro, si potrà ricevere in omaggio un Google Pixel Watch 2 (il cui annuncio è previsto in concomitanza con gli smartphone), dettaglio già trapelato un paio di giorni fa.

Al netto di questi dettagli, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro verranno presentati da Big G il prossimo 4 ottobre e, dove verranno commercializzati, saranno disponibili da subito al preordine, con le vendite effettive che inizieranno poi il 12 ottobre seguente.

Capitolo prezzi, almeno sul mercato statunitense, il Pixel 8 dovrebbe alzare di 100 dollari il listino rispetto del modello precedente, con partenza da 699 dollari, mentre Pixel 8 Pro dovrebbe mantenere lo stesso prezzo del predecessore, a partire da 899 dollari.

Lo scorso anno, Google ha portato in Italia i due Pixel 7 dal day one, traducendo alla lettera (stesso prezzo, valuta diversa) i prezzi di entrambi gli smartphone: solo il 4 ottobre scopriremo se anche i flagship 2023 saranno disponibili sin da subito anche nel Bel Paese e se il colosso di Mountain View tradurrà nuovamente i prezzi.

