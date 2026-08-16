Google ha ufficialmente presentato da pochi giorni la nuova famiglia Pixel 11 e, come da tradizione, insieme ai nuovi smartphone arrivano anche una serie di sfondi pensati per accompagnarne il design. A pochi giorni dal debutto ufficiale, gli sfondi della nuova generazione Pixel sono già disponibili per il download e possono essere utilizzati anche su smartphone, tablet e computer di altri produttori.

La nuova collezione di sfondi mantiene l’approccio ormai caratteristico di Google, fatto di immagini astratte e ispirate alla natura, con forme morbide, colori sobri e design pensati per adattarsi bene sia alla schermata principale sia a quella di blocco. Ogni sfondo è caratterizzato da una palette particolarmente vicina alle tonalità dei nuovi Pixel 11, con diverse varianti cromatiche che si abbinano alle colorazioni ufficiali degli smartphone.

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Come scaricare gli sfondi ufficiali dei Google Pixel 11

I colleghi del portale YTECHB hanno messo a disposizione una cartella di Google Drive suddivisa in tre gruppi principali, corrispondenti a Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro e Pro XL e al pieghevole Google Pixel 11 Pro Fold. Ogni cartella contiene gli sfondi ufficiali del relativo modello, mentre ogni singolo wallpaper è disponibile sia nella variante per il tema chiaro sia in quella per il tema scuro.

Per Google Pixel 11 troviamo quattro famiglie di sfondi, chiamate Fuchsia, Midnight Haze, Moss e Sterling Light, mentre i Google Pixel 11 Pro e Google Pixel 11 Pro XL ricevono gli sfondi Dune, Fog Light, Midnight Haze e Pine. Il pieghevole Google Pixel 11 Pro Fold presenta invece una raccolta ancora più particolare, con i relativi sfondi suddivisi nelle varianti per la cover e per il display interno.

Potete scaricare tutti gli sfondi in alta risoluzione, pronti per essere impostati su qualunque smartphone, tablet o persino computer, direttamente dal link di Google Drive sottostante.

Scarica gli sfondi ufficiali dei Google Pixel 11

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Tutti i dettagli sui nuovi Google Pixel 11

Gli sfondi arrivano a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova generazione di smartphone Made by Google. Il colosso di Mountain View ha confermato quattro modelli, ovvero Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL e Google Pixel 11 Pro Fold, mantenendo quindi la stessa struttura della gamma introdotta negli ultimi anni. I quattro smartphone condividono il nuovo processore Tensor G6 e arrivano sul mercato con Android 17, oltre ad essere i primi Pixel progettati per sfruttare pienamente Gemini Intelligence.

Il Google Pixel 11 rappresenta il modello più accessibile della famiglia, ma porta comunque con sé diversi aggiornamenti importanti rispetto alla scorsa generazione. Lo smartphone dispone di un display OLED Actua da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3000 nit. Il nuovo Tensor G6 è affiancato da 12 GB di RAM e configurazioni di memoria interna che, finalmente, partono da 256 GB. Sul retro trova alloggio una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, una ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo persicopico da 10,8 megapixel con zoom ottico 5x e Super Zoom fino a 30x.

I Google Pixel 11 Pro e Google Pixel 11 Pro XL rappresentano la fascia alta della gamma e condividono gran parte dell’hardware, differenziandosi soprattutto per dimensioni e capacità della batteria. Il modello Pro dispone di un pannello LTPO OLED da 6,34 pollici, mentre il Pro XL sale a 6,8 pollici, entrambi con refresh rate da 1 a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3600 nit. Il comparto fotografico, aggiornato rispetto a Pixel 10 Pro, comprende una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel con zoom ottico 5x e Pro Res Zoom fino a 120x.

Chiude la gamma il Google Pixel 11 Pro Fold, il modello pieghevole che, purtroppo, non sarà disponibile ufficialmente nel mercato italiano. Il dispositivo dispone di un display esterno OLED da 6,5 pollici e di un grande pannello interno Super Actua Flex LTPO OLED da 8 pollici, entrambi capaci di raggiungere una luminosità di picco di 3600 nit. Il cuore del dispositivo è sempre il Tensor G6, stavolta accompagnato da 16 GB di memoria RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Sui modelli Pro debutta infine HiLight, una matrice di LED colorati posizionata intorno al flash della fotocamera che può illuminarsi in modo discreto per segnalare, per esempio, una chiamata proveniente da un contatto importante oppure lo stato di un’interazione con Gemini. L’obiettivo di HiLight è quello di ridurre la necessità di prendere continuamente in mano lo smartphone per controllare notifiche e informazioni e, sostanzialmente, si comporta come uno di quei LED di notifica sempre presenti sugli smartphone di qualche anno fa.

Gli smartphone sono attualmente preordinabili sul Google Store, con una promozione di lancio che prevede una extra valutazione dell’usato fino a 400 euro. L’arrivo ufficiale dei dispositivi sul mercato è invece previsto per il prossimo 20 agosto 2026.

Preordina i Google Pixel 11 sul Google Store con extra valutazione dell’usato