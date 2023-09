All’inizio del mese di settembre, mentre tutti si aspettavano il rilascio in forma stabile di Android 14 sui Pixel supportati, Google ha annunciato una nuova identità visiva per Android e il “Feature Drop” di settembre per i propri servizi che, tra le novità, include il rinnovato widget At a glance che avevamo già avuto modo di conoscere ad agosto.

Questo nuovo widget, che pensiona dopo tanti anni il precedente (noto finora come “Riepilogo dell’assistente” in italiano) e offre tante informazioni all’interno di un design decisamente più in linea con quelli che sono i canoni del Material You, è adesso in rollout graduale per tutti.

Google avvia il rollout del nuovo widget At a Glance

Da un paio di giorni, hanno iniziato a moltiplicarsi in rete le segnalazioni degli utenti che hanno iniziato a ricevere il nuovo widget At a Glance dell’app Google, annunciato da Big G all’inizio del mese di settembre.

Il rinnovato widget “Riepilogo dell’assistente” (da non confondere con quello “fisso” presente sulla schermata iniziale degli smartphone Pixel) guadagna un design a forma di pillola, è personalizzabile (in termini di design) e mostra le stesse informazioni utili come avvisi meteo, aggiornamenti sui viaggi in programma o in corso, promemoria di eventi e tanto altro.

Nella seguente galleria potete osservare un confronto tra il vecchio e il nuovo (via Rafael Toledo su X), ora in distribuzione per tutti (non è un esclusiva dei Pixel). Il rilascio sembra avvenire lato server, dato che le segnalazioni provengono sia da utenti che utilizzano la versione “stabile” dell’app Google che da utenti che utilizzano la versione “beta”.

Come aggiornare l’app Google

Resta comunque buona prassi tenere aggiornata l’app Google, di cui il widget è parte, e per farlo vi basterà visitare la pagina dell’app sul Google Play Store (raggiungibile tramite il badge sottostante) e, nel caso in cui fosse presente un aggiornamento, effettuare un tap su “Aggiorna”.

Nel caso in cui vogliate testare in anteprima le novità che arriveranno in futuro all’interno dell’app Google, potrete rivolgervi al programma beta (la pagina è raggiungibile tramite questo link): partecipando al programma, riceverete subito dopo un aggiornamento dell’app tramite il Play Store.

