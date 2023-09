Google sta finalmente diffondendo la nuova versione di Google Meteo di Pixel Fold

A qualche mese dal rilascio inizialmente esclusivo per Google Pixel Fold, la nuova interfaccia di Google Meteo ripensata per sfruttare gli schermi più grandi sta finalmente prendendo piede e in rete stanno arrivando le prime segnalazioni.

I più attenti tra di voi ricorderanno che correva il mese di maggio quando vi raccontavamo della nuova interfaccia di Google Meteo progettata per essere sfruttata al meglio su Pixel Fold; era invece giugno quando ve ne segnalavamo l’arrivo imminente su Pixel Tablet. A seguire, avevamo visto Google Meteo guadagnare un altro piccolo ritocco e, soprattutto, sul finire del mese di agosto erano rimbalzate in rete le prime segnalazioni di avvistamenti su smartphone e tablet Android non facenti parte della gamma Pixel di Google.

Ebbene adesso — esattamente un mese più tardi — è finalmente in crescita il numero degli utenti che hanno visto la versione rinnovata di Google Meteo fare capolino sul proprio dispositivo Android. A riportarlo è il sempre attentissimo Mishaal Rahman, il quale riprende segnalazioni apparse sia su Reddit che su Twitter — o X, se preferite: nelle ultime 48 ore, diversi utenti di smartphone Pixel diversi dal Fold hanno ricevuto la novità. Ed è proprio da Reddit proviene il seguente screnshoot, il cui autore riferisce di utilizzare la versione 14.37.22.29.arm64 non beta dell’app, scaricata direttamente dal Google Play Store.

Come probabilmente sapete già, la nuova UI di Google Meteo si caratterizza per una crescita importante delle informazioni messe a disposizione a colpo d’occhio: dall’andamento delle temperature e delle condizioni meteo per la giornata in corso alle previsioni per i giorni successivi. Che il dispositivo in uso sia uno smartphone o un tablet, poco cambia: la densità delle informazioni mostrate cresce in misura importante, ma si evidenziano anche miglioramenti grafici; nel complesso, l’app risulta più utile e anche più bella da vedere.

Allo stato attuale, il roll out in corso potrebbe essere ancora un test, mentre il rilascio per tutti potrebbe avere luogo il mese prossimo, magari di pari passo con l’arrivo ufficiale di Android 14.