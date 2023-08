Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di At a Glance, soluzione a cui il colosso di Mountain View negli ultimi mesi ha dimostrato di tenere molto, in quanto consente di offrire agli utenti diverse funzionalità per personalizzare l’esperienza.

Tra le ultime novità di At a Glance vi è anche una sezione “Informazioni su questo contenuto” che fornisce alcuni dettagli su ciò che viene mostrato agli utenti.

Un’altra piccola novità per At a Glance

In seguito ad una pressione prolungata su At a Glance nella parte superiore di Pixel Launcher viene mostrata una nuova sezione “Informazioni su questo contenuto” (al di sopra di “Personalizza”), con un pannello “Contenuto in sintesi” che spiega come il contenuto corrente viene mostrato utilizzando le informazioni del telefono e l’attività dell’utente nei vari prodotti di Google.

Quando viene mostrata soltanto la temperatura, Google precisa che proviene dal database di weather.com e che At a Glance utilizza la posizione per il meteo. Se si seleziona l’opzione “Ulteriori informazioni”, l’utente viene portato ad un articolo di supporto mentre selezionando “Apri” si va su un sito web (invece dell’esperienza basata sulla Ricerca Google).

I pannelli Informazioni su questo contenuto sono stati visualizzati anche per i prossimi eventi di Google Calendar e Google Task.

Nella parte bassa Google si collega alla pagina delle impostazioni esistente con i vari interruttori di attivazione/disattivazione.

Questa nuova funzionalità di At a Glance è stata riscontrata nelle scorse ore su un dispositivo con a bordo Android 14 dopo l’installazione dell’aggiornamento alla versione U.6.playstore.pixel7.551778374 di Android System Intelligence e probabilmente fa parte della più ampia revisione visiva che il team del colosso di Mountain View ha in programma e che introduce il nuovo design a forma di pillola.

