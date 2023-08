Sappiamo già che Google è al lavoro nel riprogettare il widget At a Glance, abbiamo infatti visto di recente tutta una serie di screenshot che ci mostravano il nuovo aspetto del widget in questione; in base a quanto emerso finora Big G non ha solo intenzione di modificare l’aspetto di At a Glance, ma vuole anche offrire agli utenti alcune opzioni di personalizzazione.

Nelle ultime ore è stato condiviso su Telegram un video che, per quanto non mostri particolari novità rispetto agli screenshot trapelati in precedenza, ci permette di vedere il funzionamento del nuovo widget.

Ecco come dovrebbe essere il nuovo widget At a Glance

Avevamo già visto dunque come il nuovo widget At a Glance, una volta disponibile per tutti gli utenti, dovrebbe essere disponibile in tre stili, con le opzioni di sfondo “Solido”, “Semitrasparente” e “Trasparente”.

Non è detto che l’estetica dei tre stili rimanga invariata prima della distribuzione più ampia del widget, Google potrebbe infatti ancora apportare alcune modifiche sia di carattere estetico che funzionale.

Ad ogni modo, per il momento il nuovo widget At a Glance è disponibile solo attraverso alcuni workaround, ma quello che potete vedere nel video qui sotto è l’aspetto che dovrebbe avere.



Come potete notare, premendo sull’icona a tre puntini del menù, si apre una nuova finestra dove sembra sia stata eliminata la possibilità di esprimere un giudizio sul widget (negli screenshot visti in precedenza erano infatti disponibili due pulsanti con un pollice su e un pollice giù), possibilità sostituita con quella di nascondere il widget in questione.

Poco sotto invece nulla è cambiato e sono ancora disponibili le opzioni per scegliere lo stile del widget At a Glance e le modalità di personalizzazione. Non ci sono informazioni precise sulle tempistiche di rilascio della nuova versione per tutti gli utenti, al momento infatti non è dato sapere se bisognerà attendere il rilascio di Android 14 stabile, o peggio ancora l’arrivo dei nuovi smartphone Pixel; non ci resta che pazientare per scoprirlo.

