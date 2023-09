C’è una nuova tornata di aggiornamenti software per un buon numero di smartphone, più o meno recenti, targati Samsung e OnePlus: ad accomunare tutti questi aggiornamenti troviamo le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2023.

Gli smartphone Android in questione sono i Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A72, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip3 5G, OnePlus 11R e OnePlus Nord N20 SE. Scopriamo tutti i dettagli.

Patch di settembre 2023 per altri cinque Samsung

La scorsa settimana, Samsung ha dettagliato le patch di sicurezza di settembre 2023, confermando di avere corretto con esse ben 62 vulnerabilità di sicurezza (quattro di esse erano classificate come “critiche”).

L’aggiornamento che porta con sé le più recenti patch di settembre è già in distribuzione dall’inizio del mese sugli smartphone del colosso sudcoreano e ora raggiunge altri cinque smartphone non proprio recentissimi (uno del 2020 e quattro del 2021). Ecco i dettagli delle build in distribuzione e i paesi dai quali essa è iniziata:

Gli aggiornamenti in questione che non sono ancora disponibili dalle nostre parti, e di conseguenza le patch di settembre, dovrebbero arrivare a breve anche sui dispositivi italiani. Per tutti gli smartphone, comunque, non cambiano né la versione della One UI né la versione di Android (resta Android 13).

Anche OnePlus 11R e Nord N20 SE ricevono le patch di settembre

Anche OnePlus sta rilasciando, nelle ultime settimane, l’aggiornamento con le patch di settembre 2023 per molti dei suoi dispositivi e la conferma arriva direttamente dal changelog, decisamente stringato:

System Integrates the September 2023 Android security patch to enhance system security.

Questo aggiornamento della OxygenOS, ora, viene esteso ad altri due smartphone. Ecco i dettagli delle build ricevute dai due dispositivi in questione:

OnePlus 11R (gemello del cinese OnePlus Ace 2 ) riceve la OxygenOS 13.1.0.582 tramite la build CPH2487_13.1.0.582(EX01) in India

(gemello del cinese ) riceve la tramite la build in India OnePlus Nord N20 SE riceve la OxygenOS 13.1.1.520 tramite la build CPH2469_13.1.1.520(EX01) sui modelli Global.

Segnaliamo, infine, che i due smartphone che hanno da poco ricevuto l’aggiornamento non sono disponibili in Italia

Come aggiornare gli smartphone Samsung e OnePlus

Sebbene non tutti gli aggiornamenti descritti poco sopra siano già effettivamente disponibili anche dalle nostre parti e non tutti gli smartphone protagonisti siano disponibili in Italia, vediamo comunque come procedere con la verifica e l’eventuale installazione dell’aggiornamento su ciascuno di questi dispositivi:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA sugli smartphone Samsung Galaxy A52 , Galaxy A52 5G , Galaxy A72 , Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Z Flip3 5G , vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“

, , , e , vi basterà recarvi nella sezione dedicata delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“ Invece, per aggiornare OnePlus 11R o OnePlus Nord N20 SE è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Samsung: la classifica di questo mese e Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere in questo mese