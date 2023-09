Pochi istanti fa, Google — nella persona di Haris Ramic, Direttore del Product Management di Android Auto — ha preso la parola per annunciare alcune importanti novità di cui potranno beneficiare gli utenti di Android Auto, i possessori di veicoli con Google integrato e non solo; si parla essenzialmente di nuove applicazioni disponibili che puntano a migliorare la vita a bordo della propria auto sotto diversi punti di vista, dalla produttività all’intrattenimento, passando per l’essere sempre informati mentre si è alla guida.

Produttività alla guida con Android Auto

Il periodo delle vacanze estive è ormai giunto al termine per quasi tutti nell’emisfero boreale e quasi tutti gli automobilisti devono fare i conti con il rientro al lavoro e a scuola/università. Google ha pensato bene di rendere meno gravoso il ritorno alla quotidianità attraverso nuove applicazioni per Android Auto e per i veicoli con Google integrato.

Gli utenti che sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ridurre i tempi morti saranno lieti di sapere che Android Auto può rendere produttivo anche il tempo trascorso al volante: a partire da oggi, sono in roll out le applicazioni WebEx by Cisco e Zoom, Se effettuare e rispondere alle chiamate tramite Android Auto è una funzione essenziale e presente da anni, queste app inaugurano un’intera nuova categoria. È importante precisare che parliamo di app con capacità solo audio, che pertanto non distrarranno il guidatore attraverso interazioni visive. Insomma, se mettete la produttività sempre al primo posto, potrete prendere parte a meeting e videoconferenze senza togliere le mani dal volante.

Prime Video per godervi al massimo le soste

Passando alle auto con Google integrato, c’è una nuova app dedicata all’intrattenimento da segnalare: Prime Video di Amazon. Questo servizio non ha bisogno di presentazioni e porta in dote una libreria ricchissima di contenuti che appassionano gli utenti in tutto il mondo — parliamo di produzioni premiate come “The Marvelous Mrs. Maisel” e “The Boys”, ma anche di successi come “AIR”.

In merito a questa novità, comunque, ci sono alcune precisazioni importanti da fare. La prima è che l’app di Prime Video potrà essere eseguita soltanto con il veicolo parcheggiato. La seconda è che la disponibilità sul Google Play Store è attualmente limitata a modelli selezionati di Renault, Polestar e Volvo; altri marchi seguiranno a ruota.

Ma l’intrattenimento non è fatto di soli video, anzi: Vivaldi — browser web con base Chromium — è già disponibile come app standalone per alcune auto, ma da oggi è scaricabile direttamente da Google Play in auto.

Viaggiate in tranquillità con The Weather Channel

La disponibilità di nuove applicazioni utili per la produttività e per l’intrattenimento mentre si è in auto è una buona notizia, ma il miglioramento della qualità della vita a bordo passa soprattutto attraverso strumenti utili che possono rendere i viaggi più agevoli ed evitare imprevisti legati — ad esempio — al meteo. A questo proposito, si segnala che sulle auto con Google integrato arriva la possibilità di scaricare The Weather Channel direttamente da Google Play.

L’app in questione dovrebbe essere la più precisa al mondo quanto a previsioni meteo, inoltre mette a disposizione aggiornamenti orari, avvisi in tempo reale e un comodo radar “Trip View”. Insomma, con quest’app gli acquazzoni improvvisi non dovrebbero più cogliervi di sorpresa.

Basta chiavi, c’è lo smartphone

In sede di annuncio del rilascio di Android Auto Coolwalk, vi avevamo parlato del piano di Google di ampliare il programma di condivisione della chiave digitale per auto anche sugli smartphone di altri brand. La chiave può essere persino condivisa con amici e familiari su dispositivi Android e iOS. Il servizio è già disponibile in diversi Paesi europei e da oggi è in roll out per modelli selezionati di Hyundai, Genesis e Kia in U.S., Canada e Corea. Tra gli smartphone compatibili, si possono citare Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy S23+.

Big G crede fortemente che il prossimo anno sarà contrassegnato da una crescita importante del novero di costruttori supportati.

Leggi anche: Android Auto 10.4 è in roll out per tutti dal canale stabile