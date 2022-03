Android Automotive OS, il sistema operativo di Google destinato ai sistemi di infotainment delle auto — da non confondere col servizio Android Auto —, si sta finalmente aprendo alle applicazioni video, dando il via alle varie YouTube, Netflix et similia.

La notizia arriva dopo che nei giorni scorsi era circolata la voce di una possibile adozione del sistema operativo in argomento sulle prossime vetture BMW e dopo che proprio oggi ne era trapelato il nuovo logo ufficiale.

Android Automotive OS più vicino a Tesla: ecco (quasi) le app video

È innegabile che il team di Google si stia dando da fare per migliorare tanto e rapidamente il sistema operativo Android Automotive OS. La nuova documentazione ufficiale relativa alla creazione di “Video Apps” per tale OS costituisce senza dubbio un passo nella direzione giusta.

La pagina per gli sviluppatori “Build video apps for Android Automotive OS” deve essere stata messa online proprio in questi giorni e Google se ne serve per guidarli nell’opera di sviluppo e adattamento delle loro app video per Android al sistema operativo per le auto. Al fine di prevenire le solite polemiche del caso, vale la pena riportare subito la premessa fatta da Big G in apertura:

«Android Automotive OS allows users to run your video app on a car’s infotainment system while the car is parked».

Insomma, com’è ovvio che sia, queste app non rappresenteranno un rischio in termini di sicurezza, in quanto saranno fruibili soltanto col veicolo parcheggiato.

Il portato pratico di quest’apertura è che adesso gli sviluppatori hanno gli strumenti per adattare le proprie app per Android ad Android Automotive OS, che quindi molto presto permetterà di sfruttare anche servizi come YouTube, Netflix e quant’altro. Quest’ennesimo tassello assottiglia ancora di più il divario tra AAOS e Tesla, che permette da tempo di fare qualcosa di simile.

