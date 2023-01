Google, in occasione del CES 2023, ha annunciato ufficialmente che il nuovo design di Android Auto è disponibile per tutti gli utenti a partire da oggi. Il redesign, sviluppato con il nome in codice “Coolwalk“, era stato presentato in anteprima lo scorso anno durante il Google I/O 2022 e, dopo un periodo di beta pubblica di circa due mesi, finalmente è disponibile per tutti.

Il nuovo design è un aggiornamento importante di Android Auto: offre una dashboard rinnovata che fornisce maggiori informazioni a portata di tap, include una dock per le scorciatoie rapide, situato vicino al volante, e integra nuove funzionionalità.

Le novità, in breve, di Android Auto “Coolwalk”

Partiamo dal design dove Android Auto viene completamente rinnovato con un vero e proprio redesign. Questo include una dashboard principale rinnovata che permette agli automobilisti di accedere facilmente a tutte le informazioni di cui hanno bisogno senza dover passare da pagine intermedie. È stata poi aggiunta una dock per le scorciatoie, simile a quella vista su Android 12L su Tablet e pieghevoli, situata però non sulla parte inferiore ma sul lato sinistro, vicino al volante. Questo permette di accedere più rapidamente alle funzioni importanti senza dover cercare tra i menu.

Grazie al rinnovato widget della riproduzione dei media, poi, si può riavvolgere rapidamente qualsiasi tipo di contenuto e sarà molto più facile navigare lungo la timeline senza dover ripartire da capo l’ascolto di una canzone o un podcast.

Per quanto concerne Google Assistant l’aggiornamento consiste nel far fornire al conducente direttamente suggerimenti intelligenti come opzioni per rispondere alle chiamate perse o per avviare la riproduzione di canzoni e podcast. Ciò significa che Assistant sarà in grado di fornire consigli personalizzati in base alle abitudini degli utenti e alle loro preferenze, rendendo più semplice e veloce l’utilizzo di Android Auto.

Una delle novità più importanti però riguarda WhatsApp che riceve finalmente il supporto per le chiamate vocali su Android Auto, ma al momento con una limitazione. Sarà infatti disponibile solo sui “più recenti” dispositivi Pixel e Samsung. Al momento non ci sono informazioni circa una possibile espansione del parco smartphone supportati ma speriamo ovviamente di sì.

Sempre a tema funzioni Google espanderà il programma di condivisione della chiave digitale per auto anche su dispositivi Samsung e Xiaomi. Ciò significa che gli utenti di questi dispositivi potranno sfruttare la tecnologia NFC per aprire e avviare le loro auto senza dover utilizzare la chiave fisica. Al momento, questa funzionalità è disponibile solo su alcuni modelli di auto a marchio BMW, ma Google ha confermato che presto sarà estesa ad altri marchi.

Infine, per quelle auto con Android Automotive, arrivano le mappe HD con supporto ai segnali stradali, i marcatori di corsia e le barriere stradali. Durante la navigazione verranno mostrate le indicazioni stradali in modo più dettagliato e preciso, rendendo la guida assistita e autonoma più sicura e affidabile. Questa funzionalità sarà disponibile a partire da oggi sui veicoli Volvo EX90 e Polestar 3, e presto sarà estesa ad altri modelli. Per sfruttare questa funzionalità è necessario che il veicolo supporti Google Automotive Services (presente sulla maggior parte dei veicoli Automotive).

A tal riguardo Google ha ribadito che YouTube per Android Automotive è in arrivo e l’app Waze sarà disponibile su sempre più veicoli integrati.

Come aggiornare Android Auto

L’aggiornamento di Android Auto è in fase di rilascio sul Play Store, la cui pagina potete raggiungere tramite il badge sottostante. Se non fosse ancora disponibile non vi resta ovviamente che aspettare qualche ora affinché il rilascio sia completo.

Di seguito un video riepilogativo del nuovo aggiornamento: