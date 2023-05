Durante l’evento Google I/O tenutosi ieri sera, l’azienda ha annunciato diverse novità in arrivo per numerosi servizi offerti, tra questi figurano anche Android Auto e Android Automotive. Google è consapevole di quanto tempo passino gli utenti in macchina, motivo per cui è costantemente al lavoro per migliorare i servizi sopra citati, introducendo migliorie e novità; scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Diverse novità in arrivo per le applicazioni su Android Auto e Android Automotive

Google ha aggiornato la libreria di app Android for Cars, dando modo agli sviluppatori di portare nuove applicazioni sulle automobili, dalle applicazioni multimediali come Audible (recentemente aggiunta) Deezer, Soundcloud e Spotify (disponibili sia per Android Auto che per Android Automotive), alle app per il meteo come The Weather Channel che si unirà ad altre app meteo come Weather & Radar entro la fine dell’anno.

L’azienda vuole però aiutare gli utenti a rimanere produttivi anche mentre si trovano alla guida della loro vettura, per questo motivo Google sta lavorando con popolari applicazioni di messaggistica come Zoom, Microsoft Teams e Webex di Cisco per permettere agli utenti di partecipare alle riunioni tramite l’audio del veicolo.

Anche l’intrattenimento gioca un ruolo fondamentale nelle future novità che verranno introdotte, Google sa che il numero di vetture equipaggiate con Android Automotive è in costante aumento, motivo per cui YouTube è ora disponibile per le case automobilistiche che integrano il sistema operativo in questione sulle proprie auto, permettendo agli utenti di guardare video sulla celebre piattaforma mentre magari sono fermi in un parcheggio.

Gli utenti avranno inoltre accesso ad una serie di giochi tra i titoli più popolari disponibili come Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR e My Talking Tom Friends, molti altri potranno essere aggiunti in futuro grazie al lavoro degli sviluppatori, che potranno adattare le proprie app e giochi agli schermi di grandi dimensioni con maggiore facilità.

Android Automotive OS 14 inoltre, fornirà il supporto multischermo, così da permettere nuove esperienze tra conducenti e passeggeri, comprese esperienze di intrattenimento individuali e condivise.

Le vetture con Android integrato riceveranno anche una funzione già disponibile per Android Auto, grazie all’assistente Google sarà possibile ottenere suggerimenti per rispondere rapidamente ai messaggi, condividere l’orario di arrivo e altro ancora con un tocco dal display.

In ultimo, la popolare applicazione di navigazione Waze, già disponibile per Android Auto, è stata resa ufficialmente disponibile per tutte le auto con Android integrato (Android Automotive), molti più utenti potranno quindi utilizzare le loro funzioni Waze preferite, come i report in tempo reale sul traffico e le chiusure stradali, direttamente sul display dell’auto.

Vengono anche aggiunte funzioni dedicate agli automobilisti possessori di veicoli elettrici, Waze consente ora di cercare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici disponibili che si adattano al tipo di presa in dotazione.

Google ha inoltre creato più modelli nella libreria di app di Android per auto, per accelerare i tempi di sviluppo in una serie di categorie di app, inclusa la navigazione: ciò ha permesso ad esempio di integrare le app di navigazione con il quadro strumenti della vettura, fornendo indicazioni passo-passo proprio nel campo visivo del guidatore; gli sviluppatori avranno inoltre modo di accedere ai dati dei sensori dell’auto per far emergere informazioni utili come autonomia, livello del carburante e velocità per fornire un’assistenza più contestuale ai conducenti.

