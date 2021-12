Vivaldi, un browser arrivato sui telefoni lo scorso anno dotato di funzionalità integrate come il blocco degli annunci, protezione dal tracciamento, dati sincronizzati e un’interfaccia a schede come quella che troviamo solitamente sui desktop, è in arrivo su Android Automotive.

Su Android Automotive è in arrivo un browser completo e sicuro

Per chi possiede un veicolo Android Automotive, in particolare Polestar 2, presto potrà godere dell’arrivo di Vivaldi. Si tratta di un browser touch completamente funzionante e indipendente che, a differenza di quanto accade con le app di Android Auto, permetterà di visitare siti come YouTube o utilizzare Google Assistant, senza avere il telefono collegato. Per motivi di sicurezza, a differenza di quanto sta accadendo recentemente con Tesla, il browser sarà utilizzabile solamente quando l’auto è parcheggiata, mentre quando si è in viaggio passerà alla modalità “solo audio”. In questo modo, puoi avviare una chiamata Zoom con i colleghi prima di iniziare a guidare, o utilizzare YouTube o Netflix come podcast durante i lunghi viaggi.

Per chi dispone di un account Vivaldi, questo si sincronizzerà con gli altri browser facilitando l’accesso ai segnalibri che, cosa importante, non saranno accessibili a Polestar, a differenza di quanto accade con Tesla che memorizza i dati per impostazione predefinita.

Il team ha annunciato che questa versione di Vivaldi per Android Automotive sarà aggiornata regolarmente, e che sarà disponibile nei mercati europei, nordamericani e dell’Asia del Pacifico in cui viene venduto il Polestar 2. Recentemente è stato rilasciato l’aggiornamento 5.0 che ha portato schede a due piani e un pannello laterale per schermi più grandi come i tablet, tutte novità che dovremmo vedere anche nella versione per auto.

Sfortunatamente pare che questa versione sarà disponibile, almeno inizialmente, solo per gli infotainment di Polestar 2, ma non è detto che un aggiornamento non possa abilitarne il supporto anche su altre auto che usano Automotive come Volvo, Lincoln e GMC.

Nonostante Automotive non sia ancora molto diffuso, è bello vedere come molti sviluppatori siano già al lavoro per portare i loro servizi sulla nuova piattaforma di Google.

Voi cosa ne pensate dell’arrivo di Vivaldi? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

