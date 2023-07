Nell’ultimo periodo Samsung ha lanciato Galaxy Enhance-X per diversi smartphone Android, ma a quanto pare la distribuzione è destinata ad allargarsi ulteriormente. In più pare che il team di sviluppatori sia al lavoro per introdurre nuove funzionalità e il supporto ai video.

Galaxy Enhance-X per tutti i dispositivi recenti, con novità in arrivo

Dopo l’iniziale periodo travagliato, caratterizzato da un lancio per la serie Galaxy S22 poi “ritrattato” e da un vero lancio con la serie Galaxy S23, l’app Galaxy Enhance-X è diventata disponibile per tanti modelli di smartphone Samsung Galaxy. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un’app pensata per la modifica avanzata delle immagini, che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Attualmente l’applicazione è scaricabile attraverso il Galaxy Store dai possessori di tanti modelli recenti, tra i quali:

Il produttore sud-coreano ha in programma di rilasciare Galaxy Enhance-X anche per alcuni smartphone delle serie Galaxy A, Galaxy F e Galaxy M e per alcuni tablet della serie Galaxy Tab, a patto che abbiano almeno Android 13 e One UI 5.1. Samsung ha svelato di essere al lavoro su una funzione per la scansione dei documenti che dovrebbe andare a rendere il testo più chiaro e privo di elementi non necessari. Inoltre, i miglioramenti dell’app potrebbero allargarsi ai video, ma purtroppo non abbiamo dettagli al riguardo e siamo costretti ad attendere sviluppi.

Se volete verificare la compatibilità di Galaxy Enhance-X con il vostro smartphone Samsung potete seguire il link qui in basso per il Galaxy Store. Avete già provato a migliorare o modificare una foto?

Scarica Galaxy Enhance-X

