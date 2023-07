L’Amazon Prime Day si è concluso, ma nonostante la durata di 48 ore potreste non essere riusciti ad approfittare di tutti gli sconti di vostro interesse. Tra le offerte ancora attive su Amazon c’è quella riguardante Google Pixel 7a, il prodotto più compatto della gamma di quest’anno.

Google Pixel 7a è ancora in offerta su Amazon

Google Pixel 7a è stato tra i protagonisti del Prime Day appena conclusosi, insieme ai fratelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ad altri prodotti della casa di Mountain View e ovviamente non solo. Lo smartphone è il più compatto della gamma e mette a disposizione uno schermo OLED 20:9 Full-HD+ da 6,1 pollici. Il cuore è costituito dal SoC Google Tensor di seconda generazione ed è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

A livello fotografico lo smartphone dispone di una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e da una fotocamera anteriore da 13 MP integrata nel display tramite foro. Lato connettività non manca praticamente nulla, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: troviamo 5G dual SIM (con eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (qui per la scheda tecnica completa). Pixel 7a è uscito con Android 13 ed è uno dei pochi smartphone a poter già testare Android 14 grazie al programma beta, giunto alla quarta release. La versione stabile del sistema operativo dovrebbe arrivare il mese prossimo, se non ci saranno complicazioni.

Google Pixel 7a è stato lanciato durante il Google I/O 2023 di maggio al prezzo consigliato di 509 euro e non è semplice trovarlo a prezzi più bassi, soprattutto venduto e spedito da Amazon. In queste ore potete acquistarlo a 479 euro in tutte le colorazioni, Corallo esclusa (Grigio antracite, Bianco ghiaccio e Celeste), con consegna senza costi aggiuntivi. Potete eventualmente approfittare della rateizzazione dell’importo in cinque mesi proposta da Amazon stessa. Se siete interessati, potete procedere all’acquisto seguendo uno dei link qui in basso. In fondo (o nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione per risolvere i dubbi dell’ultimo momento.

